Стоит ли открывать бизнес в Дубае и какие сибирские бизнесмены уже это сделали?

Одним из трендов 2022 года можно считать высокий интерес российского бизнеса к развитию в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Речь идет как о сфере недвижимости, так и об общепите и бьюти-индустрии. Какие преимущества и недостатки видит сибирский бизнес в развитии в ОАЭ и о чем нужно знать при реализации инвестпроектов в этой стране — в материале «Континента Сибирь».

Нейтралитет в международных конфликтах, открытые границы для россиян, отсутствие санкций, низкая налоговая нагрузка, стабильность национальной валюты — все эти факторы стали драйвером роста инвестиций в экономику ОАЭ со стороны российского бизнеса. По данным новосибирского центра «Мой бизнес», интерес предпринимателей к ОАЭ велик еще и потому, что это окно для выхода на рынки стран Ближнего Востока, а в текущих реалиях также еще и в Европу. Поэтому многие предприниматели рассматривают ОАЭ как плацдарм для международной экспансии, особенно если речь о технологических компаниях.

Рост интереса среди предпринимателей к ОАЭ подтверждают и в новосибирском центре «Мой бизнес». Так, в 2022 году состоялись сразу две бизнес-миссии в эту страну для семи местных предпринимателей. «Центр поддержки экспорта на площадке центра «Мой бизнес» помог отправиться в деловые поездки в ОАЭ компаниям из разных сфер. Это медицинская и бьюти-сфера (инновационные продукты по уходу за кожей), для которых мы проводили в том числе переговоры с салонами красоты. И сектор здорового питания: наш новосибирский бренд фруктовых батончиков заключил контракт и вышел на рынок Эмиратов дистрибьютором. Также был клиент, производящий одноразовую посуду, и компания с удобрениями для растений (цитогуматы)», — перечислила «Континенту Сибирь» руководитель Центра поддержки экспорта на площадке центра «Мой бизнес» Новосибирской области Алина Мусиенко.

Интерес новосибирского бизнеса вызывает и сфера недвижимости. По данным исследования международного брокера Tranio, в январе-апреле 2022 года спрос россиян на недвижимость в ОАЭ вырос на 366%. Жители страны в основном вкладывают средства в новостройки Дубая на старте строительства. Поэтому с учетом высокого спроса сфера недвижимости является инвестиционно привлекательной.

Новосибирские брокеры зарубежной недвижимости активно работают в этом направлении. Некоторые из них уже и сами перебрались в ОАЭ. В частности, о продаже ряда активов в Новосибирске с целью переезда в Дубай сообщал основатель компании MDBroker Данил Прудников. О рассмотрении возможности строительства собственного отеля в Дубае в ходе конференции «Прибыль» в декабре 2022 года говорил также совладелец «Миротель Новосибирск» Михаил Швецов.

Впрочем, интерес к ОАЭ не исчерпывается сферой недвижимости. Настоящий бум в стране переживает сфера общепита. Спрос на коммерческую недвижимость в Дубае с целью запуска ресторанного бизнеса превышает предложение. Сибирский бизнес не остался в стороне от этого процесса.

Так, в январе 2023 года стало известно об открытии ресторана Airelle Rouge в новом торговом центре Dubai Hills Mall в Дубае. Название ресторана на французском означает «брусника». Шеф-поваром заведения стал Роман Ивлеев, который ранее работал в ресторанах Рима и Нью-Йорка. Ресторан соединил кулинарные традиции французской, итальянской, мексиканской и паназиатской кухни. Инвестором проекта выступил СЕО новосибирского фитнес-центра EDGE Евгений Велижанин, о чем он сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

Интерес к ОАЭ со стороны сибирского бизнеса не исчерпывается только ресторанами высокой кухни — речь идет и о более демократичных сегментах. Так, переехавший в Дубай сооснователь крупной красноярской сети доставки суши и роллов «ЁбиДоёби» Дмитрий Прадед в 2022 году публично анонсировал выход компании в ОАЭ и дальнейшую экспансию. Речь шла о развитии на международном рынке проектов Puzzle Sushi и Puzzle Pizza. Непосредственно в случае с ОАЭ речь должна была пойти о бренде Big Dubai rolls. «Выбор был обусловлен тем, что Эмираты стоят особняком от других стран, и у них на текущем этапе, скажем так, нет недоброжелателей среди других государств. Эта страна подходит для международной экспансии», — отмечал Дмитрий Прадед. Однако пока проект еще не запущен.

Об интересе к ОАЭ с точки зрения развития бизнеса говорила также основатель известного новосибирского кафе Breakfast House и кондитерской Biscuit House Галина Печенина. В интервью предпринимателю Александру Долгову она отмечала, что жители ОАЭ в условиях запрета на употребление алкоголя часто делают выбор в пользу кондитерских изделий. В частности, на одну кружку кофе приходится минимум два проданных десерта, что открывает перспективы для участников этого рынка. Среди плюсов ведения бизнеса в ОАЭ Галина Печенина также называла минимальную налоговую нагрузку. В то же время она говорила о необходимости наличия неснимаемого депозита в банке, который составляет от 70 млн рублей и является необходимым условием для старта бизнеса. Кроме того, предпринимателю также требуется оплата аренды на первые 8–12 месяцев работы. Все эти факторы стоит принимать во внимание с точки зрения оценки инвестпроекта.

В свою очередь основатель федеральных сетей Cheburek.Me, LaserLove новосибирский предприниматель Александр Долгов среди особенностей ведения бизнеса в ОАЭ называл необходимость релокации сотрудников в страну и обеспечения каждого сотрудника питанием и проживанием в соответствии с законодательством ОАЭ. «Мы считали, что на каждый год работы нужно дополнительно прибавлять 3–5 тыс. долларов. А если у вас 20 сотрудников, то это существенная сумма. При этом если сотрудник увольняется, то эти деньги не возвращаются, нужно заново получить разрешения и т. д. Ты не можешь выбрать компетентные кадры, и это проблема», — отмечал Александр Долгов. Также он добавлял, что если вы начинаете инвестировать в бизнес в январе, то на возврат инвестиций можно рассчитывать только к июню следующего года.

Отдельные региональные рестораторы в разговоре с «Континентом Сибирь» признают, что с заходом в ОАЭ они уже опоздали, а сейчас в этом уже нет смысла. «Когда вдруг что-то становится модным у всех сразу, то для меня это означает ровно то, что наш поезд ушел. Либо раньше надо было входить, либо переждать бум. Сейчас условия входа в ОАЭ лично для меня выглядят очень странными, да и налоговая нагрузка постепенно увеличивается, — отмечает собеседник издания на условиях анонимности. — Мы планировали еще до прошлого года открывать представительство в ОАЭ. Но то, что сейчас происходит на рынке этой страны, похоже на пузырь. В частности, образовался отдельный бизнес по переуступке прав аренды. Поэтому я туда сам не хочу, есть более приятные рынки и страны, в том числе Россия».

Скептицизм по отношению к ОАЭ сохраняют и другие представители бизнеса. Они обращают внимание на то, что страна создала привлекательные условия для входа инвесторов, воспользовавшись международной ситуацией, но в дальнейшем они могут быть скорректированы. В частности, налоговая нагрузка постепенно увеличивается, кроме того, есть обязательные неналоговые платежи. Появляются все новые сложности с открытием банковских счетов в ОАЭ для граждан России. И это только часть тех факторов, с которыми сталкивается российский бизнес при более детальной проработке проектов развития в ОАЭ.

Тем не менее можно прогнозировать, что в ближайший год интерес к стране не упадет. По словам Алины Мусиенко, в 2023 году также запланированы бизнес-миссии новосибирских предпринимателей в ОАЭ. «Пока точных дат нет, но не исключаю возможность участия в них представителей и других сфер экономики. Дело в том, что в Эмиратах проходят выставки и нефтегазовой отрасли, и органической продукции. А в Новосибирской области большой потенциал медицинских и инновационных компаний, и именно разработки наших ученых могут стать конкурентным преимуществом, в том числе среди клиентов центров поддержки экспорта других регионов на таких событиях. Новосибирская область — не единственный регион, компании которого заинтересованы в выходе на рынок Эмиратов, а мы всегда на подхвате у тех, кто хочет расширить горизонты экспорта. Приятный бонус в данном случае — господдержка Центра поддержки экспорта», — подчеркивает Алина Мусиенко.