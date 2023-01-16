Глава новосибирского МУП «Метро МиР» стал фигурантом второго уголовного дела о строительстве дорог к новому ЛДС

Второе уголовное дело, связанное с возведением дорог к строящейся многофункциональной ледовой арене в Новосибирске, заведено в отношении директора муниципального предприятия «Метро МиР» Александра Мысика. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями при проведении работ.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) заведено 16 января по результатам проверки, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным надзорного ведомства, директор МУП «Метро МиР» принял решение провести дноуглубительные работы для обустройства временных подходов к приобъектному складу песка, что не было предусмотрено проектной документацией. К этим работам он привлёк ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних путей», заключив с организацией договор на 37,1 млн руб.

«Таким образом, он использовал свои полномочия вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба на сумму 37,1 миллиона рублей МП «Метро МИР», — сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, что в отношении главы МУП «Метро МиР» Александра Мысика ранее было заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ). По данным правоохранителей, во время строительства подъездных дорог к новому ЛДС под руководством Мысика использовались материалы, не предусмотренные проектной документацией. Это отразилось на качестве и безопасности объектов. Ущерб от этих действий был оценен в 359 млн руб., а сами дороги признаны непригодными к эксплуатации.

Александр Мысик был арестован в ноябре 2022 года. 12 января текущего года ему продлили срок содержания под стражей до 8 февраля.