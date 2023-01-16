В НГУ прокомментировали информацию о заболевании корью в общежитии

В одном из общежитий Новосибирского государственного университета (НГУ) на улице Ляпунова появилась информация о заболевании корью студентами. Пресс-служба НГУ рассказала, как обстоит ситуация.

В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) прокомментировали информацию о том, что в общежитии 1Б зафиксирован случай заболевания корью.

«16 января сотрудниками Медицинского научно-образовательного центра ИМПЗ НГУ был проведен осмотр студентки университета, которой был предварительно поставлен диагноз корь. Точные результаты обследования станут известны не ранее завтрашнего дня. Других случаев проявления симптомов, характерных для заболевания корью, в кампусе не обнаружено», — сообщили в пресс-службе НГУ «Континенту Сибирь».

В университете уточнили, что на сегодняшний день было вакцинировано 104 студента в рамках профилактической иммунизации.

«Начиная с декабря 2022 года лица, не болевшие корью, не получившие прививку против кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (не привитые против кори, привитые однократно), не имеющие сведения о прививках против кори имеют возможность пройти вакцинацию на базе МНОЦ ИМПЗ НГУ или по месту жительства», — сообщила пресс-служба НГУ.

16 января в общежитии 1Б Новосибирского государственного университета (НГУ) по адресу Ляпунова 2 объявили о том, что зафиксированы случаи заболевания корью. Студентов просят пройти обследование в медицинском научно-образовательном центре НГУ по соседству. Об этом сообщили в сообществе «Общежитие 1Б НГУ» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Бердске, который расположен по соседству с Академгородком Новосибирска, были зафиксированы вспышки кори.

«Ковид отступил, в том числе в Бердске. Но на смену этой инфекции пришли другие вирусные заболевания. Пошла на спад вспышка гриппа и ОРВИ, а теперь в Бердске появилось такое старинное инфекционное заболевание – корь, про него стали забывать… В настоящее время в Бердске выявлено 6 очагов кори. Шесть случаев уже подтверждены лабораторно, еще шесть в работе», — рассказала заведующая инфекционным отделением Бердской ЦГБ Людмила Бадальян 13 января Бердску-Онлайн. Медик уточнила, что всего лечится от кори 12 человек.

Напомним, что минздрав Новосибирской области прокомментировал информацию о росте одновременной заболеваемости гриппом и ковидом в регионе.