Китайские автобренды по итогам 2022 года не смогли стать лидерами в Сибири

Китайским автопроизводителям за 12 месяцев 2022 года пока не удалось попасть в тройку самых популярных в Сибири. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат Инфо» по числу регистраций новых автомобилей в СФО.
По итогам 2022 года в Сибири было поставлено на учет 39929 новых автомобилей, что на 60% меньше, чем годом ранее. Такие темпы падения соответствуют средним по России. Первое место среди марок, по данным «Автостат Инфо», заняла отечественная LADA, реализовавшая в СФО более 10 тысяч автомобилей (-54%). Следом за ней располагаются корейские марки Kia (-64,5%) и Hyundai (-65,2%). В свою очередь китайский бренд CHERY (-25%) оказался на четвертой строчке, но количество регистраций автомобилей этой марки в СФО пока почти в полтора раза меньше, чем у Kia.
Интересно, что непосредственно в Новосибирской области, по данным агентства «Автостат», китайской марке удалось обогнать Kia, однако первые два места оставили за собой LADA и Hyundai.
Самой популярной моделью в Сибири за 2022 год стала LADA Granta (-34,6%), за которой следуют Hyundai Creta (-61,8%), LADA Vesta (-71,7%). Самым популярным китайским автомобилем, по информации «Автостат Инфо», стал CHERY TIGGO 7 Pro – в 2022 году было зарегистрировано на 50% больше таких внедорожников, чем годом ранее. В общем рейтинге моделей он пока располагается на 6 строчке.
В премиум-сегменте авторынка без учета EXEED первое место занял Lexus (-81,6%), за которым следуют Mercedes-Benz (-74,1%), BMW (-79,9%) и Audi (-67,5%).
Стоит отметить, что за 2022 год новые дилеры CHERY были назначены в Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Барнауле, Томске. Дилерские центры премиум-бренда EXEED были запущены в Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Кемерове, Омске, Иркутске. В свою очередь дилеры OMODA были назначены в Барнауле, Новосибирске, Омске, Иркутске, Красноярске, Томске.
ТОП-10 автомобильных брендов по количеству регистраций в СФО
|Количество регистраций новых автомобилей за 2022 год, шт
|Прирост, %
|LADA
|10404
|-54,1%
|Kia
|4522
|-64,5%
|Hyundai
|4268
|-65,2%
|CHERY
|3103
|-25,3%
|Toyota
|2777
|-66,1%
|Renault
|2381
|-70%
|HAVAL
|1845
|-26,8%
|Nissan
|1280
|-67,1%
|Geely
|1247
|-41%
|UAZ
|1087
|-51,8%
Данные: «Автостат Инфо»
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