Китайские автобренды по итогам 2022 года не смогли стать лидерами в Сибири

Китайским автопроизводителям за 12 месяцев 2022 года пока не удалось попасть в тройку самых популярных в Сибири. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат Инфо» по числу регистраций новых автомобилей в СФО.

По итогам 2022 года в Сибири было поставлено на учет 39929 новых автомобилей, что на 60% меньше, чем годом ранее. Такие темпы падения соответствуют средним по России. Первое место среди марок, по данным «Автостат Инфо», заняла отечественная LADA, реализовавшая в СФО более 10 тысяч автомобилей (-54%). Следом за ней располагаются корейские марки Kia (-64,5%) и Hyundai (-65,2%). В свою очередь китайский бренд CHERY (-25%) оказался на четвертой строчке, но количество регистраций автомобилей этой марки в СФО пока почти в полтора раза меньше, чем у Kia.

Интересно, что непосредственно в Новосибирской области, по данным агентства «Автостат», китайской марке удалось обогнать Kia, однако первые два места оставили за собой LADA и Hyundai.

Самой популярной моделью в Сибири за 2022 год стала LADA Granta (-34,6%), за которой следуют Hyundai Creta (-61,8%), LADA Vesta (-71,7%). Самым популярным китайским автомобилем, по информации «Автостат Инфо», стал CHERY TIGGO 7 Pro – в 2022 году было зарегистрировано на 50% больше таких внедорожников, чем годом ранее. В общем рейтинге моделей он пока располагается на 6 строчке.

В премиум-сегменте авторынка без учета EXEED первое место занял Lexus (-81,6%), за которым следуют Mercedes-Benz (-74,1%), BMW (-79,9%) и Audi (-67,5%).

Стоит отметить, что за 2022 год новые дилеры CHERY были назначены в Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Барнауле, Томске. Дилерские центры премиум-бренда EXEED были запущены в Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Кемерове, Омске, Иркутске. В свою очередь дилеры OMODA были назначены в Барнауле, Новосибирске, Омске, Иркутске, Красноярске, Томске.

ТОП-10 автомобильных брендов по количеству регистраций в СФО

Количество регистраций новых автомобилей за 2022 год, шт Прирост, % LADA 10404 -54,1% Kia 4522 -64,5% Hyundai 4268 -65,2% CHERY 3103 -25,3% Toyota 2777 -66,1% Renault 2381 -70% HAVAL 1845 -26,8% Nissan 1280 -67,1% Geely 1247 -41% UAZ 1087 -51,8%

Данные: «Автостат Инфо»

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