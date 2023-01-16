В Томской области в рамках проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт 227 км автодорог. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

Как рассказал глава региона, на реализацию нацпроекта выделят порядка 6 млрд рублей, из которых 3,3 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета. В общей сложности на ремонт и строительство дорог в 2023 году в регионе выделят почти 10 млрд рублей.

Также чиновник рассказал, что Томская область направит 0,5 млрд рублей в муниципалитеты области на ремонт местных дорог, 140 млн рублей получит Томск на ремонт дорог второй и третьей категорий, 100 млн рублей будет выделено Северску на ремонт дороги Томск — Самусь.

Помимо этого в 2023 году власти намерены закончить капитальный ремонт Коммунального моста, достроить мост через реку Яя в Зырянском районе. Также будут отремонтированы мосты через реку Порос на трассе Томск — Каргала — Колпашево, через реку Кия на трассе Большедорохово — Тегульдет и начнется капитальный ремонт моста через реку Кайма на трассе Стрежевой — Нижневартовск.

Напомним, что в Новосибирскую область направят 700 млн рублей на строительство, ремонт и реконструкцию 9 мостов.