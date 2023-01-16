«Кузбассразрезуголь» обновил парк пассажирского автотранспорта

В рамках обновления парка нетехнологического автотранспорта на предприятиях АО «УК «Кузбассразрезуголь» к выходу готовы 20 новых пассажирских автобусов – как стандартной вместимости на 39 посадочных мест, так и повышенной, на 51 место. Машины будут доставлять горняков к месту работы.

Автобусы оснащены всем необходимым для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров: креслами с откидывающимися спинками и подлокотниками, ремнями безопасности, индивидуальными системами освещения и обдува, а также USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств.

Как отметили в транспортном подразделении АО «УК «Кузбассразрезуголь», ОСП «Автотранс», новые машины отличает высокая степень безопасности, надёжности, энергосбережения и экологичности.

«Наш главный приоритет – обеспечение безопасности перевозок работников УК «Кузбассразрезуголь». В течение 2021-2022 годов поступило 66 новых автобусов, – отметил директор ОСП «Автотранс» Сергей Куркутов. – Автобусный парк машин городского и пригородного сообщения обновлен более чем наполовину. На смену морально устаревшим моделям пришли самые современные машины туристического класса, позволяющие сделать комфортной поездку любой дальности, что немаловажно, учитывая удалённость некоторых филиалов компании от населённых пунктов, где проживают горняки».

Всего в рамках программы обновления нетехнологического автотранспорта в 2022 году на предприятия УК «Кузбассразрезуголь» поставлено более 220 единиц техники. Кроме городских и пригородных автобусов на автобазы поступили вахтовые и легковые автомобили, грузовые машины различной грузоподъёмности, а также различная спецтехника — топливозаправщики, щебнеразбрасыватели и так далее.