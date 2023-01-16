Советником Председателя Новосибирского областного отделения «Опора России» назначен Илья Гнатуша

Александр Киселев
 
илья Гнатуша
Фото предоставлено пресс-службой «Опора России»

Советником Председателя НОО «Опора России» назначен руководитель комитета по инновациям и цифровой экономике регионального отделения, руководитель проекта «Идея» Илья Гнатуша. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В круг его дополнительных обязанностей будет входить работа со СМИ, руководство пресс-службой регионального отделения, разработка концепции деятельности организации в рамках освещения деятельности и проектов, а также взаимодействие с государственными структурами и партнерами в рамках данных полномочий.

«Опора России» — это российское общественное объединение, основанное в 2002 году. Его основной задачей является помощь малому и среднему бизнесу. Проект включает в себя различные направления, одними из которых являются: правовая защита, получение государственной поддержки, налаживание деловых контактов внутри предпринимательского сообщества и т.д.

В течение прошлого года «Опора России» добилась снижения ставки эквайринга для бизнеса до 1%, а также внедрения инициативы по промышленной ипотеке на федеральном уровне. Организация включает в себя более 700 предпринимателей Новосибирской области.

Напомним, что в конце прошлого года в Новосибирске создали электронную площадку для инноваторов и инвесторов. Проект получил название «Идея».

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  