Советником Председателя НОО «Опора России» назначен руководитель комитета по инновациям и цифровой экономике регионального отделения, руководитель проекта «Идея» Илья Гнатуша. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В круг его дополнительных обязанностей будет входить работа со СМИ, руководство пресс-службой регионального отделения, разработка концепции деятельности организации в рамках освещения деятельности и проектов, а также взаимодействие с государственными структурами и партнерами в рамках данных полномочий.

«Опора России» — это российское общественное объединение, основанное в 2002 году. Его основной задачей является помощь малому и среднему бизнесу. Проект включает в себя различные направления, одними из которых являются: правовая защита, получение государственной поддержки, налаживание деловых контактов внутри предпринимательского сообщества и т.д.

В течение прошлого года «Опора России» добилась снижения ставки эквайринга для бизнеса до 1%, а также внедрения инициативы по промышленной ипотеке на федеральном уровне. Организация включает в себя более 700 предпринимателей Новосибирской области.

Напомним, что в конце прошлого года в Новосибирске создали электронную площадку для инноваторов и инвесторов. Проект получил название «Идея».