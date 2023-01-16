Бизнес-омбудсмен возглавила новое министерство в Кемеровской области

Уполномоченная по правам предпринимателей Кузбасса Елена Латышенко возглавила новое министерство туризма региона. Ранее Латышенко участвовала в выборах губернатора от «Партии роста».

16 января правительство Кемеровской области объявило о назначении уполномоченной по правам предпринимателей региона Елены Латышенко главой министерства туризма Кузбасса.

Ранее в конце декабря 2022 года было реорганизовано минтуризма и молодежной политики Кемеровской области. Новое министерство туризма отвечает за развитие отрасли в регионе, охрану безопасности и прав туристов.

Елена Латышенко родилась в Перми. Закончила гимназию в Кемерове, в начале 90-х обучалась в США по программе обмена. В 2000 году окончила МГУ по специальности «мировая экономика». С 2013 по 2014 годы работала бизнес-омбудсменом на добровольных началах, а затем на постоянной ставке. В 2018 году приняла участие в губернаторских выборах от «Партии Роста» с результатом в 1,4%.

Напомним, что ранее директора новосибирской турфирмы привлекли к ответственности за мошенничество. Уголовное дело возбудили после вмешательства прокурора Новосибирской области Александра Бучмана.