Консолидация или конкуренция? По какому пути идти автодилерам?

19 января состоится подведение итогов выборов президента ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД). Руководитель регионального совета РОАД в СФО и ДВФО, директор компании «Ай-Би-Эм» (официальный дилер Kia, CHERY, УАЗ, Jaguar, Land Rover, Skoda в Кузбассе) ДЕНИС ПРОНИН в интервью «Континенту Сибирь» рассказал о том, в каких вопросах дилерам целесообразно консолидировать усилия, и почему это очень важно с точки зрения клиентов.

– Денис Александрович, в 2020 году был сформирован региональный совет ассоциации РОАД в СФО и ДВФО, который вы возглавили. На тот момент в интервью нашему изданию вы говорили, что в первую очередь автодилерскому сообществу Сибири пора объединять усилия. В какой степени удалось достичь этой цели за прошедшие 2 года? Есть ли прогресс в этом направлении?

– Когда был образован региональный совет РОАД по СФО и ДВФО, основная задача действительно состояла в том, чтобы консолидировать дилерское сообщество. Однако уже в 2021 году на фоне дефицита автомобилей доходы дилеров резко выросли, и они решили, что могут развиваться сами. Год спустя на повестке дня дилеров оказался вопрос выживания и сохранности собственного бизнеса, а не развития отрасли. Сейчас самое подходящее время объединить усилия.

К сожалению, в Сибири автодилеры крайне неохотно идут на контакт и более разобщены, чем например коллеги с северо-запада страны. Там на протяжении многих лет участники отрасли активно общаются друг с другом, делятся информацией, понимая, что это способствует развитию рынка. Но с учетом тех шагов, которые мы осуществляем, ценность РОАД для дилеров СФО и ДВФО будет выше.

– Как изменились задачи ассоциации в 2020-2022 годах на фоне драматичных изменений, происходивших на авторынке?

– В 2022 году РОАД столкнулся с внутренним кризисом. Я бы назвал это кризисом смыслов. Изначально, когда создавалась ассоциация, была идея перенять опыт коллег с самого развитого на тот момент авторынка США. Задачи, поставленные на тот момент перед РОАД, носили долгосрочный, стратегический характер с точки зрения дилерского сообщества. Предполагалось, что мы будем их достигать эволюционно, двигаясь шаг за шагом. За 2020-2022 годы внешняя среда значительно изменилась и поменяла повестку. Вместо того, чтобы заниматься глобальными задачами и выстраивать систему, нужно было спасать дилеров. Это было неизбежно и не зависело от того, какие люди в тот момент стояли бы у руля РОАД. В Китае есть иероглиф, который обозначает и кризис, и возможности. В тот момент ассоциации пора было увидеть возможности. Пришло понимание, что комитету РОАД сейчас нужно правильно взаимодействовать с органами власти и дистрибьюторами, а региональным советам – консолидировать информацию на своем уровне, передавать ее выше и заниматься наращиванием внутренней эффективности дилеров. Конкретизация целей помогла сконцентрироваться на решении насущных вопросов.

– Если говорить о насущных проблемах, то насколько остро, по вашим оценкам, сейчас стоит проблема поставок автозапчастей?

– Возможности параллельного импорта запчастей, на который многие делали ставку, оказались ограниченными. По некоторым брендам, официально не ушедшим с российского рынка, такой возможности нет с позиции законодательства. Запчасти для кузовного ремонта привозить смысла нет по экономическим причинам – с точки зрения транспортировки они занимают большой объем, что увеличивает стоимость каждого контейнера на 30-40% и является неприемлемым для страховых компаний. К концу 2022 года ситуация улучшилась, но проблему нельзя считать решенной.

Дилеры за многие годы привыкли, что есть поставщик, который сам занимается всеми вопросами поставок необходимой номенклатуры запчастей. Они готовы покупать запчасти на месте, но не готовы делать крупные оптовые заказы и инвестировать в организацию собственного логистического бизнеса. Это просто не их бизнес. В то же время пока нет оператора, который глобально бы решил для дилеров проблему доставки разноплановых запчастей. Я допускаю, что в рамках крупных федеральных холдингов может родиться свой условный Exist, но это потребует больших финансовых вложений и времени.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) организована в 1994 году. В настоящее время, по данным официального сайта, она представляет интересы более 1300 дилерских центров страны. На долю компаний, входящих в РОАД, приходится более 70% продаж новых автомобилей в России. В 2020 году были созданы региональные советы РОАД, в частности по СФО и ДВФО. В него вошли основатель ГК «Восток-Моторс» (г.Тюмень) Александр Журавель, генеральный директор ГК «СИАЛАВТО» (г. Красноярск) Сергей Нощик и генеральный директор «Ай-Би-Эм» Денис Пронин (г. Кемерово), возглавивший совет. На пост главы ассоциации РОАД претендуют основатель ГК «БН-Моторс» (г. Брянск) Алексей Подщеколдин, основатель ГК «Евросиб» (г. Санкт-Петербург) Дмитрий Никитин и член совета директоров АЦ «Петровский» (г. Москва) Вячеслав Жигалов. Ранее пост президента ассоциации занимал основатель холдинга ТТС Вячеслав Зубарев.

– Для дилеров ситуация с поставками запчастей чревата удлинением сроков выполнения гарантийных работ и может привести к рискам массовых возвратов автомобилей клиентами по формальным критериям в соответствии с законом о защите прав потребителей. Как консолидация автодилерского сообщества может помочь в этом вопросе?

– Добропорядочные клиенты в целом с пониманием относятся к ситуации. Тем не менее, количество исков будет увеличиваться. По нашим оценкам, в среднем у каждого стабильно работающего дилера могут возникнуть претензии на сотни миллионов рублей. Уже сейчас дилеры вынуждены в критических случаях разбирать те или иные новые автомобили, чтобы оперативно решить вопрос с отсутствием необходимых запчастей для гарантийного ремонта. Альтернатива – выкуп гарантийных автомобилей у клиентов по остаточной стоимости, чтобы избежать судов и всех сопутствующих издержек.

В первой половине года мы планируем провести встречу дилеров СФО и ДВФО и обсудить пути решения этого вопроса. Можно обмениваться запасами запчастей для уменьшения рисков превышения сроков гарантийного ремонта. Также проводим работу по формированию базы недобросовестных клиентов-экстремистов, которые пытаются нажиться на этой ситуации. Наши юристы обмениваются опытом в этих вопросах с коллегами.

– Часто бывают ситуации, когда клиент проживает в одном городе, а автомобиль приобретает у официального дилера в другом городе из-за более привлекательных условий. Станут ли дилеры кооперироваться друг с другом в этом случае?

– В текущей ситуации дилеры перестали быть друг другу конкурентами. Важно, чтобы каждый участник рынка понимал, что если у него клиент из другого города, то важно сразу сообщить об этом соответствующему дилеру. Когда ко мне в Кемерово приезжает по гарантии клиент из Новосибирска, мне лучше всего поставить в известность дилера, у которого был куплен автомобиль. Уточнить у него, какие проводились работы, что было запланировано, и т. д. Чтобы была преемственность действий, и вернувшись к себе в город, клиент мог продолжить ремонт у своего дилера. Точно также я могу дать рекомендации по ремонту автомобиля, купленного у меня в салоне и эксплуатируемого в Новосибирске, местному дилеру марки.

– Ранее вы выступали с идеей формирования единого стандарта автодилера и лицензирования этого вида деятельности. Чем обусловлена эта инициатива?

– С точки зрения закона автомобиль является «источником повышенной опасности». В мировой практике возможность осуществлять ремонт и продажи автомобилей подкрепляется наличием у дилера соответствующих компетенций и ресурсов. Все мы помним ситуации в разных городах России, когда люди оплачивали тому или иному дилеру автомобиль, а в итоге оставались без денег и без машин, вследствие чего эту проблему приходилось решать дистрибьюторам. И это не говоря о многочисленных компаниях-однодневках, маскирующихся под официальных дилеров и обманывающих клиентов.

Чтобы таких прецедентов не возникало, важно лицензировать автобизнес по аналогии с медицинскими центрам и банками, где утверждены вполне конкретные требования и нормативы для получения лицензий. Такой подход позволил бы оставить на рынке только профессиональных участников. Ведь если человек покупает автомобиль для собственного использования, либо последующей продажи, то это одна ситуация. Но если он делает из этого бизнес, то должен нести ответственность перед клиентами. Они должны быть уверены, что он работает не по серым схемам, а с купленными у него автомобилями не возникнет проблем в будущем.

Эта тема особенно актуальна в связи с параллельным импортом. Зачастую автомобили завозятся по этой схеме с оформлением на физлиц и осознанным занижением таможенной стоимости. Таможня трактует это как незаконную предпринимательскую деятельность, что впоследствии может привести к печальным последствиям для всех участников схемы. В том числе могут быть наложены санкции и на сами автомобили. РОАД убежден, что сейчас не время применять такие карательные меры к дилерам в условиях дефицита автомобилей, но в дальнейшем важно выстраивать прозрачную легальную схему поставок. Ассоциация взаимодействует с правительством по этому вопросу.

– Что должен включать в себя упомянутый вами стандарт, и почему дилерам, на ваш взгляд, он нужен?

– Дилер должен быть стандартизирован с точки зрения взаимодействия с клиентом. Здесь уместно изучить опыт авторынка США. Одна лицензия там дается для продаж автомобилей, другая – на оказание автосервисных услуг. При этом, существует градация по уровням сложности – одна лицензия предусматривает возможность оказания только экспресс-ремонта, а другая может предусматривать более сложные виды, например, ремонт двигателей. Такой подход позволяет обеспечить максимальную прозрачность.

Если инвесторы в США входят в автобизнес, то понимают, что их вложения защищены, знают предполагаемую возвратность капитала и пути выхода из этого бизнеса в будущем. Речь идет не о сиюминутной выгоде, а о работе в долгую. В России инвесторы часто вкладывают в автобизнес деньги, а уже потом разбираются, как бы их потом вернуть.

Когда бизнес построен на куче непонятных ИП, его ликвидность крайне низкая. Этот бизнес в лучшем случае можно оценивать по стоимости салонов, а в текущих условиях их ценность почти нулевая. В то же время если у дилера все четко и прозрачно, то он может в любой момент на хороших условиях выйти из этого бизнеса, либо привлечь в него инвестиции на свободном рынке.

– То есть вы считаете, что у региональных дилеров есть реальная возможность эмитировать ценные бумаги и привлекать инвестиции через биржу?

– Да, конечно. Сейчас у людей на руках скопилось много наличных средств, которые нужно куда-то вкладывать. Одним из перспективных вариантов являются ценные бумаги. Есть пример компании «Рольф», которая выпустила облигации и привлекает немалые суммы инвестиций под интересный процент. Другой пример — компания «Автодом», вышедшая на рынок публичных заимствований в 2022 году. Для дилера это хорошая альтернатива банковскому финансированию, где условия более жесткие, риски больше, и многое зависит от подходов менеджмента конкретного банка. На свободном рынке работать проще, но инвесторам нужна прозрачность. Стандартизация дилера как раз позволяет этого достичь. Каждый может сам для себя решить, что ему выгоднее – следовать разработанным стандартам, чтобы привлекать инвестиции, или работать по-старинке, лишаясь такой возможности.

– Вы упоминали, что одной из задач регионального совета РОАД является увеличение внутренней эффективности дилеров. Как ассоциация может помочь в этом участникам?

– Я убежден, что дилеры сегодня друг другу не конкуренты. Как известно, колонна следует со скоростью наиболее слабого участника, поэтому задача — подтягивать слабых. Впереди идет авангард, который пробивает дорогу и набивает шишки, ему важно делиться своим опытом.

Мы сейчас проводим пилотный проект с участием порядка 40 дилерских центров по всей стране. Была разработана система, в которую каждый участник загружает ключевые показатели своей операционной деятельности. Далее полученные данные анализируются, формируется общая картина по рынку, которую можно использовать как ориентир.

Если дилер видит, что его показатели в системе хуже необходимых, то можно выявить, где наблюдается провал, обсудить с коллегами пути повышения собственной эффективности. Это не рекомендации дистрибьютора, который видит все со своей колокольни, и не советы стороннего коуча, который может поверхностно представлять рынок. Это слова дилеров, которые на своей шкуре сталкивались с этой же проблемой и успешно ее преодолели. Речь идет об обмене лучшими практиками и внутреннем коучинге. Дилеры получат независимый аудит и инструменты для наращивания эффективности. При этом, сами показатели, которыми они будут делиться в системе, останутся конфиденциальными для других участников.

– На ваш взгляд, насколько высоки резервы увеличения эффективности дилеров при таком подходе?

– Один из представителей американской ассоциации NADA мне говорил, что 80% дилеров США по эффективности хуже, чем средний дилер России. Это связано с тем, что в России достаточно молодой авторынок, участники которого получили сразу все готовые технологии, стартовав с высокой точки. Рынок США большой, доходность там хорошая, стоимость привлечения денег небольшая, поэтому и меньше стимулов быть эффективнее. Автобизнес построен в России не плохо, но есть большой потенциал для того, чтобы работать продуктивнее. На мой взгляд, можно наращивать эффективность в 2-3 раза.

– В то же время дилерский рынок достаточно конкурентный. У того или иного популярного бренда, будь то Kia или Chery, даже в городах-немиллионниках Сибири есть сразу по нескольку дилеров. Что должно побудить эффективного дилера делиться с более слабым игроком своими лучшими практиками?

– В России действительно не любят делиться опытом. Но во-первых, если вы будете иметь более сильного конкурента, то и сами станете сильнее. Во-вторых, только собственник дилера уверен, что у него есть какая-то уникальная технология или уникальные подходы, о которых никто на рынке не знает. Менеджмент дилеров все равно общается друг с другом, люди переходят из компании в компанию, информация расходится. Поэтому не стоит опасаться, что кто-то украдет технологию. Технология — люди, культура внутри компании. Есть много примеров, когда компании внедряют те или иные инструменты, стремясь повторить чей-то успех, но эффект оказывается совсем иным. Можно насаживать любые технологии, но если нет соответствующей культуры внутри организации, то они не приживутся.

В конце прошлого года я собирал собственников дилерских центров, чтобы лично донести до них идею проекта и убедить в важности участия. Дело в том, что сама идея появилась еще несколько лет назад, но тогда структура подачи данных была не совсем удачной, дилеры не хотели делиться информацией или давали недостоверные данные. Мы учли ошибки и перезапустили проект. На начальном этапе он абсолютно бесплатен для всех участников. Мы очень хотим в этом году вложиться в него и сделать его еще более полезным.

Компания «Ай-Би-Эм» официально представляет в Кузбассе Kia, CHERY, УАЗ, Jaguar, Land Rover, Skoda. В 2021 году компания открыла дилерский центр Skoda в Новокузнецке, в 2022 году, несмотря на рыночную ситуацию, запустила полнофункциональные салоны Kia, Jaguar/Land Rover и CHERY. Кроме того, «Ай-Би-Эм» развивает сеть центров по продаже авто с пробегом М53. В 2022 году компания открыла мультибрендовый сервисный центр и детейлинг-центр М53.

– Смогут ли дилеры использовать данные этой системы для переговоров с дистрибьюторами, которые устанавливают им необходимые нормативы?

– Да, конечно, это одна из задач. На сегодня почти 80% авторынка заняли китайские бренды, которых уже 11. Они будут проходить тот же путь, что и корейцы, японцы для завоевания российского авторынка. Цены на автомобили китайских брендов за последние годы значительно выросли, так как спрос не удовлетворен. Если в 2023 году на российском рынке по прогнозам будет продано 800 тысяч новых автомобилей, то мы понимаем, что рынок поглотил бы 1,3-1,4 млн. Значит, дефицит неизбежен. Скорее всего, мы увидим ценовые войны, учитывая, что китайские бренды начнутся сражаться за наш рынок. Это хорошо для покупателя, но плохо для дилеров, потому что они станут заложниками этого процесса. И здесь мы снова возвращаемся к вопросам внутренней эффективности — она важна, чтобы не скатываться в скидки и не рушить себе экономику.

Уже сегодня мы видим, как в отчетности по продажам отдельных китайских марок проходят цифры, которые превышают реальные почти на 40%. Дилерам приходится «желтить» и отражать все больше и больше фиктивных продаж ради того, чтобы дистрибьютор вышел на нужные цифры. Для небольшого регионального дилера это пирамида, которая может в любой момент рассыпаться и накрыть его. Достаточно вспомнить ситуацию 2018-2020 годов, когда дилеры в конце концов реализовывали автомобили в минус, чтобы отчитаться и получить бонусы. Но разве 2% доходности на капитал – это то, ради чего затевался автобизнес, особенно при миллиардных вложениях? Поэтому в таких ситуациях наша система даст объективный срез рынка, который любой дилер может показать дистрибьютору и коллегам по рынку, чтобы не допустить подобных случаев.

– Для вашей компании 2022-ой год был годом новых вызовов. Несмотря на уход с рынка ряда брендов и общий спад продаж, вы запустили дилерские центры Kia, Chery, Jaguar, Land Rover, а также задумались о построении собственной экосистемы. Помогали ли вам в вашем развитии и наращивании эффективности бизнеса коллеги по ассоциации РОАД, или весь этот путь вы преодолевали самостоятельно?

– Да, конечно. Когда я говорю о взаимодействии внутри ассоциации, я во многом опираюсь и на наш собственный опыт. Мы давно являемся участниками Академии РОАД. Наши сотрудники регулярно проходят там обучение. Но здесь важно для себя сразу определить подходы к оценке эффективности. Для нас основной плюс состоит в возможности общения с дилерами разных марок и разных регионов, а не только внутри одного бренда. Это позволяет посмотреть на привычные процессы с разных сторон. Мы заимствуем опыт коллег по внедрению новых технологий и смотрим, как можем стать эффективнее. И не стоит думать, что важен только опыт крупных федеральных игроков. Тот же «Рольф» заимствовал лучшие практики и от небольших дилеров. Когда мы между собой общаемся, то обогащаем свой багаж знаний, и каждый может применить что-то свое. Наша задача — формировать культуру открытости, свободного общения.

– Ассоциация РОАД в декабре направила обращение в правительство РФ, попросив активнее привлекать автодилеров для разработки нормативно-правовых актов на всех этапах разработки стратегии развития отрасли. На ваш взгляд, можно ли нивелировать риски ухода с российского рынка автопроизводителей, учитывая, что действующее законодательство прямо не регулирует отдельные аспекты взаимоотношений между дистрибьюторами и дилерами?

– Уход в 2022 году с российского авторынка многих иностранных брендов безусловно привел к огромным проблемам для дилеров. К сожалению, на сегодня нет законодательного механизма защиты инвестиций в дилерском бизнесе. Мы хорошо помним ситуацию с лишением дилерства Toyota и Lexus красноярской ГК «Крепость» в 2018 году. Несмотря на активную поддержку и вмешательство РОАД, интересы дилера не получилось отстоять из-за отсутствия законных механизмов защиты. В правительстве говорят, что речь о рисках дилеров, споре хозяйствующих субъектов, и поменять федеральный закон возможности нет. Даже ассоциация дилеров Renault, которую можно считать самой сильной и опытной среди «брендовых» объединений, пока не смогла добиться возмещений от французской марки. Однако, несмотря на это, вопрос по-прежнему актуален в том числе и для новых брендов, выходящих на российский рынок. Работа в этом направлении активно ведется.

– В ходе дебатов на пост президента РОАД каждый из трех кандидатов в ответ на вопрос «Континента Сибирь» подтвердил, что видит дальнейшие перспективы в развитии региональных советов РОАД. Как вы оцениваете программы кандидатов, и при каких условиях, на ваш взгляд, эффект от наличия совета будет наиболее заметным для участников?

– Я надеюсь, что главой ассоциации будет избран действующий вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин. Его задача как раз состоит в том, чтобы консолидировать дилеров всей страны для выработки и утверждения конкретных задач, которые в дальнейшем будут решаться.

В ходе дебатов каждый из кандидатов рассказывал о своем видении деятельности ассоциации, но мало кто четко понимает, что делать с региональными советами. Они плоть от плоти являются частью общего совета РОАД. И если у ассоциации нет четкой стратегии, то на местах можно решать только локальные задачи, ведь совет – это связующий хаб между центром и регионами. Поэтому очень важно, чтобы на высшем уровне РОАД была четкая программа дальнейших действий. Иначе региональные советы априори не будут работать эффективно.

Роль совета важна с точки зрения информирования центра о положении дилеров в регионах. Иногда дилер не очень понимает, зачем ему РОАД, потому что ассоциация выступает как общественная организация, которая формирует определенную повестку, чтобы ее передать дальше. Но для того, чтобы в правительстве услышали в том числе и региональных автодилеров, важно, чтобы отрасль была консолидирована. Строители, фармпроизводители, металлурги давно обладают в хорошем смысле лоббистским ресурсом для отстаивания интересов своих отраслей. Если в правительстве будут воспринимать нас как отрасль, с общими задачами и принципами, в которой задействовано около полумиллиона людей, то это будет совсем другая история. Поэтому задача консолидации сообщества — это не опция, а условие того, чтобы достичь тех целей, которые стоят перед РОАД.

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.