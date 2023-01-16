Госслужащие из Новосибирской области вошли в лидеры по итогам Всероссийского антикоррупционного диктанта

По итогам Третьего Всероссийского антикоррупционного диктанта, прошедшего в декабре, Новосибирская область вошла в пятёрку регионов, где государственные служащие набрали наивысшие баллы.

Третий Всероссийский антикоррупционный диктант прошёл с 9 по 14 декабря 2022 года в очном и онлайн форматах. Как сообщается в Telegram-канале проекта, в нём приняли участие более 87 тыс. человек, что по сравнению с прошлым годом больше на 383%.

Больше всего участников было среди жителей Хабаровского края, республики Марий Эл и Москвы.

Наивысшие результаты среди государственных служащих показали участники из Саратовской области — доля справившихся с заданиями составила среди них 83%. В пятёрку лидеров по этому показателю также попала Новосибирская область, где наиболее успешными оказались 75% чиновников.

Больше всего госслужащих среди участников было представлено от Республики Марий Эл – 1 417 человек. В десятку лидеров по количеству участвовавших чиновников вошли ещё два сибирских региона – Красноярский край (седьмое место, 808 человек) и Томская область (10-е место, 732 человека). В то же время, государственные служащие в Омской области оказались в десятке по минимальной представленности (седьмое место, 50 человек).

Всероссийский антикоррупционный диктант – федеральный образовательный проект, направленный на просвещение граждан в области противодействия коррупции. В 2022 году он прошёл в третий раз.

Проведение диктанта приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря.

Диктант состоит из 40 вопросов, на их прохождение, преимущественно в формате онлайн-тестирования, даётся 30 минут. Задания касаются как теории – антикоррупционного законодательства, так и практических ситуаций. Их составляют Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, а также ведущие учёные университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) и Института государственной службы и управления РАНХиГС. Успешно прошедшим испытание выдаётся соответствующий сертификат.

Напомним, что в конце 2021 года в прокуратуре Новосибирской области назвали самую крупную взятку за год. Она составила более 2 млн руб. Такая сумма была предложена бывшему заместителю министра ЖКХ и энергетики региона Владимиру Нормайкину.