СК проведет проверку после ДТП с участием автобуса и фуры под Новосибирском

Александр Киселев
 
Авария
Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка после ДТП с участием фуры и междугороднего автобуса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Искитимском районе 15 января грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус, который ехал по маршруту Барнаул-Новосибирск. Как сообщают в МВД, в автобусе было 30 пассажиров. На данный момент известно о двух пострадавших, после аварии их оперативно доставили в медицинское учреждение областного центра.

Напомним, что дело новосибирского депутата, сбившего ребенка, направили в суд. Слушание назначено на 23 января.

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