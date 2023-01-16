Андрей Колмаков, руководивший Новосибирским филиалом Сибирской генерирующей компании с 2018 года, покинул свой пост. С 16 января эту должность занимает Андрей Аплошкин, который до этого пять лет руководил Абаканским филиалом. Это единственное территориальное подразделение СГК, охватывающее сразу три региона присутствия компании: Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва.

Андрей Аплошкин работает в энергетике с 2006 года, с 2014 года руководил Южно-Сибирской теплосетевой компанией. Руководить Абаканским филиалом СГК он начал в 2017 году и на этой должности получил опыт выполнения программ масштабной модернизации основного оборудования электростанций. В 2019 году он также был избран в одномандатном округе депутатом Верховного Совета Хакасии, где вошел в комитет по экономической политике.

Под его руководством в контур теплоснабжения компании вошли четыре новых муниципалитета Хакасии, проведена реструктуризация и обновление тепловых сетей Абакана, позволившие за короткий срок поднять уровень надежности и качества теплоснабжения столицы региона. В 2021 году руководил строительством уникальной тепловой магистрали от Абаканской ТЭЦ в город Черногорск. В течение двух лет команда Абаканского филиала смогла вывести второй город республики из состояния кризиса теплоснабжения.

Генеральный директор СГК Степан Солженицын выразил уверенность, что опыт успешного выполнения сложных проектов, компетенции и энергия Андрея Аплошкина позволят компании продолжить решение масштабных задач по качественному обновлению системы теплоснабжения Новосибирска.

Андрей Колмаков, как сообщили в пресс-службе компании, остается работать в СГК, но на какой именно должности, пока неизвестно.