Юрист из Томска задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере

Следственный комитет Российской Федерации по Томской области на основании материалов областного УФСБ возбудил уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Томской области, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере – 6 млн рублей.

По предварительным данным, подозреваемый в период с декабря 2022 года по январь 2023 года из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, ввел в заблуждение родственника подсудимого по уголовному делу, содержащегося под стражей по обвинению в мошенничестве, заявив о возможности своего влияния на суд при вынесении обвинительного приговора подсудимому без реального срока лишения свободы. При этом, не имея реальной возможности оказать влияние на судебное решение, он заявил, что для решения этого вопроса с должностными лицами судебной системы родственник подсудимого должен передать ему 6 млн рублей.

Подозреваемый был задержан с поличным при передаче первой части суммы – 1 млн рублей – в условленном месте. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.