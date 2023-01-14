Новосибирские энергетики объявили тендер на информирование клиентов по СМС

Жанна Гладкова
 
Новосибирские энергетики объявили тендер на информирование клиентов по SMS
Здание "Новосибирскэнергосбыт". Фото Вячеслава Рязанцева.

АО «Новосибирскэнергосбыт» объявил конкурс на оказание услуг по организации СМС-информирования клиентов.

«Новосибирскэнергосбыт» ищет подрядчика, который будет рассылать СМС его абонентам. Начальная максимальная цена контракта с НДС – 30 миллионов рублей.

По данным закупочной документации, доли операторов в рассылке будут распределяться следующим образом: 45% абоненты МТС, 24% — «Теле2», 13% — «Билайн», 13% — «Мегафон», 5 — другим операторам. При этом 90% СМС будут информационными, а еще 10% — рекламными.

Заказчик также отметил, что количество отправляемых СМС в день может доходить до 100 тысяч. В месяц среднее количество сообщений может достигать 283 000. Максимальное количество отправляемых СМС в секунду — не менее 20, с возможностью увеличения лимита скорости отправки на безвозмездной основе.

Заявки на тендер принимаются до 27 января 2023 года.

Напомним, в январе госкорпорация ВЭБ.РФ выставила на торги ТРЦ «Сибирский молл» и деловой центр «Новая высота» в Новосибирске. Дата торгов запланирована на 16 февраля 2023 года.

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