АО «Новосибирскэнергосбыт» объявил конкурс на оказание услуг по организации СМС-информирования клиентов.

«Новосибирскэнергосбыт» ищет подрядчика, который будет рассылать СМС его абонентам. Начальная максимальная цена контракта с НДС – 30 миллионов рублей.

По данным закупочной документации, доли операторов в рассылке будут распределяться следующим образом: 45% абоненты МТС, 24% — «Теле2», 13% — «Билайн», 13% — «Мегафон», 5 — другим операторам. При этом 90% СМС будут информационными, а еще 10% — рекламными.

Заказчик также отметил, что количество отправляемых СМС в день может доходить до 100 тысяч. В месяц среднее количество сообщений может достигать 283 000. Максимальное количество отправляемых СМС в секунду — не менее 20, с возможностью увеличения лимита скорости отправки на безвозмездной основе.

Заявки на тендер принимаются до 27 января 2023 года.

Напомним, в январе госкорпорация ВЭБ.РФ выставила на торги ТРЦ «Сибирский молл» и деловой центр «Новая высота» в Новосибирске. Дата торгов запланирована на 16 февраля 2023 года.