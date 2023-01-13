После смерти женщины из-за падения на скользком тротуаре в Новосибирске завели дело

Уголовное дело об оказании некачественных услуг завели в Новосибирской области после того, как в результате падения на скользкой пешеходной дорожке в областном центре умерла пожилая женщина.

Сибирячка поскользнулась во дворе многоквартирного дома в Калининском районе Новосибирска в апреле 2021 года. Женщина была госпитализирована, а в июле после прохождения лечения скончалась, сообщили с СУ СКР по региону 13 января.

Материалы проверки по факту произошедшего было решено передать из органов внутренних дел в следственные органы. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ – «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, что весной 2021 года на пенсионерку в Первомайском районе Новосибирска с козырька балкона упала ледяная глыба, в результате чего женщина скончалась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ – «причинение смерти по неосторожности».