Сенатор от Красноярского края допустил конфискацию имущества у граждан России за оскорбление ВС РФ

Сенатор от Красноярского края, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что считает возможной реализацию идеи о конфискации имущества у граждан РФ, оскорбивших Вооружённые Силы России. Но для этого, по словам политика, нужно подготовить необходимую базу.

О возможности внести поправки в российское законодательство в части мер наказания за оскорбление ВС РФ сенатор сообщил информагентству ТАСС 13 января.

По словам Клишаса, конфискация имущества у граждан, допустивших соответствующее правонарушение, возможна при условии подготовки формулировок состава уголовного преступления и внесения поправок в Уголовный кодекс РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в УК РФ нормы о конфискации имущества у российских граждан, которые покинули страну и выступают с оскорбительными высказываниями в адрес государства, его жителей и военнослужащих, а также «открыто поддерживают нацистов». Соответствующее сообщение он опубликовал в пятницу в своём Telegram.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться», — написал он.

Напомним, что на прошлой неделе Андрей Клишас предложил покинуть органы власти политикам, которые призывают к нарушению Конституции РФ. Соответствующее высказывание стало реакцией на инициативу депутата Госдумы Олега Морозова запретить въезд в РФ на 20 лет некоторым гражданам России, покинувшим страну, а также «ограничить их в правах» на этот срок. Такие меры на сегодняшний день противоречат нормам российского законодательства.

Ранее также сообщалось о том, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поддержал ветеранов, потребовавших лишить наград региона иноагента Максима Галкина. Ранее в сети распространилось видео, где артист якобы выступает с лозунгами украинских националистов.