Спикер новосибирского Заксобрания наградил победителей регионального журналистского конкурса

В День российской печати 13 января в Законодательном собрании Новосибирской области подвели итоги конкурса журналистского мастерства, посвящённого 85-летию региона. Награды победителям вручил председатель областного парламента Андрей Шимкив.

Конкурс журналистских материалов о работе законодательной власти региона был объявлен 1 февраля 2022 года, заявки принимались до 1 октября. Принять участие в нём мог любой сотрудник электронных и печатных СМИ.

Цель творческого состязания – популяризация деятельности депутатов и основных вех высшего представительного органа власти, повышение гражданского активности жителей региона, а также формирование представлений о будущем парламентаризма и развитии законотворческого процесса.

Работы – всего их было 54 — рассмотрела конкурсная комиссия во главе с первым вице-спикером Законодательного собрания региона Андреем Панфёровым. В конкурсе приняли участие журналисты 30 изданий, в том числе 10 печатных СМИ, четырёх радиоканалов и трёх телеканалов, а также информационно-аналитических интернет-порталов.

В числе тем – заседания комитетов областного парламента, проблемы, которые решают депутаты на своих округах, и другие вопросы, касающиеся жизни региона. Все материалы были тщательно изучены и проанализированы.

В итоге был сформировал шорт-лист из 18 работ – по шесть в каждой из трёх номинаций. Эти материалы обсудили на итоговом заседании, где приняли участие руководители аппарата Заксобрания и депутаты.

На торжественном подведении итогов конкурса 13 января председатель областного парламента Андрей Шимкив наградил победителей и поблагодарил журналистов за работу в минувшем году.

«Любая острая тема, которая поднимается в Законодательном собрании, – вы её должны знать досконально, лучше депутатов, потому что вам надо простым человеческим языком рассказать людям, что и как. Это на самом деле очень сложно. Даже когда некоторые вещи появляются впервые, вы должны на опережение всё знать. Вы – люди, которые формируют общественное мнение, а это дорогого стоит. Поверьте, от вас люди ждут правды!» — сказал Андрей Шимкив в обращении к журналистам.

Ценные призы и дипломы из рук спикера получили девять журналистов, благодарственные письма – восемь. Кроме того, от одной из участниц конкурса – редактора «Тогучинской газеты» Натальи Анкудиновой получил благодарность отдел Заксобрания по взаимодействию со средствами массовой информации. Руководитель издания отметила преданность профессии и корпоративный дух сотрудников отдела.

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