В ближайшее воскресенье состоится показ последнего спектакля в старом помещении Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. Уже в марте театральная труппа отметит новоселье и юбилей театра в реконструированном здании бывшего кинотеатра.

Постановка «Люди головы теряют» станет последним спектаклем на старой сцене для театра под руководством Сергея Афанасьева. Из цоколя на Вокзальной магистрали театральная труппа переедет в новое помещение — реконструированный бывший кинотеатр «Пионер» напротив Первомайского сквера в Новосибирске.

Спектакли на новой сцене театра зрителям покажут только в марте. До этого труппе предстоит завершить организационные работы: возвести декорации, оформить сцену с учетом световой партитуры, настроить звуковое сопровождение и многое другое.

Примечательно, что переезд в новое здание совпадёт с празднованием 35-летия театра Афанасьева, которое состоится 20 марта.

«Будет почти неделя торжеств. Открытие, плавно переходящее в наш юбилей. Примерно с 15 марта пройдут мероприятия с участием первых лиц города и области, концертные номера. 20 марта театр отметит юбилей, скорее всего, по традиции, узким кругом. Первый спектакль на новой площадке покажем зрителям в 20-х числах марта. Вероятно, это будет вернувшийся в репертуар театра «Унтиловск» по пьесе Леонида Леонова», — рассказала подробности пресс-секретарь Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева Ирина Никитенко.

Также пресс-секретарь добавила, что театр пока только составляет планы на март, поэтому билеты на этот месяц пока ещё не поступили в продажу. Актерский состав не изменится после переезда на новую площадку, а вот репертуар театра будет пополняться. До конца этого года в НГДТ под руководством Сергея Афанасьева планируют ввести пять новых спектаклей.

Напомним, что техническое открытие театра Афанасьева в стенах здания бывшего кинотеатра «Пионер» прошло 12 августа.