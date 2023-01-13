Как автодилеру стать независимым СТО?

30 января консалтинговая компания «Автобосс» приглашает автодилеров в 10:00 на онлайн-мероприятие «Как дилеру стать независимым СТО».



10 спикеров с огромным опытом в автобизнесе расскажут о важнейших нюансах изменения бизнес-процессов. Участники узнают о заработке на сервисе, новых видах работ, об обучении действующего и найме нового персонала. Также на мероприятии спикеры расскажут о том, как искать новых поставщиков, расширять каналы поставки запчастей. Кроме этого, встреча включает информацию по анализу конкурентов, о найме консультантов, избегании ошибок путем изучения дилерского опыта.

Спикерами выступят генеральный директор GIPA Виталий Кравец, заместитель директора «Автокомплекс ЕвроАвто», член правления «Союза Автосервисов» Илья Плисов, исполнительный директор FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

Как изменится уровень дохода дилера при условии, если новая экономическая модель сервиса мультибренд позволит окупить расходы предприятия? Поможет ли дилерам опыт лучших НСТО на рынке России, которые расскажут, как именно им удается развивать свой бизнес и зарабатывать на таком нестабильном рынке? Поможет ли опыт дилеров, которые уже перестроились и работают как НСТО, и которые готовы поделиться своими достижениями и проблемами, с которыми пришлось столкнуться? Об этом пойдет речь на мероприятии.

Регистрация доступна по ссылке.