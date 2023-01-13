Россиян старше 30 лет и тех, кто находится в запасе будут привлекать к военным сборам после принятия закона об изменении возраста призыва в армию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на депутата Госдумы от Омской и Тюменской областей (КПРФ), члена комитета по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева.

«Тех, кто выше 30 лет, будут привлекать на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв», — рассказал Соболев в разговоре с URA.RU.

Также генерал-лейтенант заявил, что сборы нужно проводить для граждан, которые находятся в запасе или резерве, но при этом не имеют военную специальность.

Ранее, 12 января, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выступил против инициативы военных сборов для всей молодежи. По его словам, система мобилизационного резерва, созданная в России, полностью отвечает всем требованиям.

Напомним, что накануне Депутат Госдумы от Омской и Тюменской областей (КПРФ), генерал-лейтенант Виктор Соболев выступил с предложением обучать военным специальностям всех молодых российских мужчин, с последующим обязательным их включением в мобилизационный резерв.