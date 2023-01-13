В Новосибирске проходит международный симпозиум ««Новейшие открытия в палеолите Евразии» – специалисты по каменному веку со всего мира приехали рассказать о самых свежих результатах своих исследований. На протяжении ряда лет новосибирские археологи проводят раскопки на территории Монголии, в частности, в пещере Цагаан-Агуй, расположенной в пустыне Гоби. На протяжении тысячелетий она не раз становились домом для древних жителей этого региона. Благодаря уникальным климатическим условиям, сложившимся в пещере, многие артефакты этих эпох сохранились до наших дней, обеспечив исследователей работой на много лет.

В конце прошлого века здесь уже работала экспедиция новосибирских археологов под руководством академика РАН Анатолия Деревянко. Теперь наши ученые вернулись с более современным оборудованием, чтобы обследовать археологические памятники на севере Монголии и в пустыне Гоби заново. Среди наиболее интересных находок этой экспедиции – бусины из скорлупы страусиных яиц.

«Яичная скорлупа – это очень интересный для ученых материал. Во-первых, изделия из скорлупы, в отличие от каменных, можно датировать с куда большей точностью. Изучая бусины, мы узнаем, какой техникой обработки материалов владели люди в это время. Но кроме того, мы можем получить данные о диете самого страуса, данные о климате той эпохи», – рассказала «Континенту Сибирь» старший научный сотрудник лаборатории «Цифра» Института археологии и этнографии СО РАН, к.и.н. Арина Хаценович.

Подобные бусины, хоть и относятся к довольно редким объектам, не являются уникальными – ранее ученые находили их на довольно обширной территории Южной Сибири, от знаменитой Денисовой пещеры на Алтае до Забайкалья. Именно эта территория, вместе с Монголией и Китаем была ареалом обитания ныне вымершего вида страусов, который, к слову, был несколько крупнее современных сородичей.

Украшения из яиц страуса эпохи каменного века находят также на территории Индии и Африки, но, как отмечают ученые у сибирских артефактов есть важное отличие. «В отличие от тех регионов, у древних сибиряков такие бусы служили не средством обмена, а скорее маркером принадлежности к социальной группе, поэтому мы рассчитываем, что дальнейшее изучение подобных находок поможет нам лучше восстановить социальную организацию в популяциях людей, населявших территорию Южной Сибири и Монголии десятки тысяч лет назад», – отметила Арина Хаценович.

Исследования проводились в рамках проектов РНФ № 19-18-00198 и №19-78-10112.