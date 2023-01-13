Дело сбившего ребёнка новосибирского экс-депутата поступило в суд

В Татарский районный суд Новосибирской области поступило дело бывшего депутата Совета депутатов Татарска Сергея Мамонтова, который покинул место ДТП, сбив шестилетнего ребёнка в октябре прошлого года. На ближайшем заседании рассмотрят возможность прекращения его уголовного преследования.

Как сообщили в пресс-службе суда, слушание дела назначено на 23 января.

Бывшего районного депутата будут судить по ст. 125 УК РФ – «заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению по малолетству в случаях, если виновный сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние».

В суде также рассмотрят апелляцию на постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное по ходатайству представителей потерпевшего после выплаты морального ущерба в 1 млн руб.

Как сообщалось, 30 октября 2022 года Сергей Мамонтов наехал на автомобиле на шестилетнего ребёнка и покинул место происшествия. Мужчина предстал перед полицией лишь после того, как его машина была объявлена в розыск. Пострадавший был госпитализирован с травмами.

Изначально в отношении Мамонтова были возбуждены дела об административном правонарушении («нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и «невыполнение обязанностей в связи с ДТП»), однако позже прокуратура посодействовала заведению уголовного дела. После этого Мамонтов был отстранён от депутатских полномочий и исключён из партии «Единая Россия».