Банк «Открытие» продал свой офис в Новосибирске

Помещение площадью 871 кв.м на пересечении Державина и Красного проспекта приобрели новосибирские инвесторы для редевеломпента и ведения арендного бизнеса. Об этом сообщила консалтинговая компания «Деловой Новосибирск», выступавшая брокером сделки.

Напомним, что банк исторически занимал рассматриваемое помещение, начиная еще с постройки дома. Сначала это был Новосибирский Муниципальный банк. Затем он присоединился в Ханты-Мансийскому банку, позже был переименован в Банк «ФК Открытие». С 1 января 2023 года банк «Открытие» вошел в состав ВТБ.

Перед поглощением было принято решение оптимизации части офисов, в связи с чем помещение на ул.Державина было выставлено на продажу в сентябре 2022 года. Брокером сделки выступила консалтинговая компания «Деловой Новосибирск».

«Новые владельцы работают над концепцией редевеломпента помещения», – отметила коммерческий директор компании «Деловой Новосибирск» Марина Белых (Лысенко). По ее словам планируется деление объекта на более мелкие и востребованные на рынке аренды площади от 40 кв.м., каждое с отдельным входом, будет произведён частичный демонтаж внутренних ненесущих перегородок, проведена реновация оконных и дверных конструкций с целью обновления объекта и придания ему современного облика.

Заявки от арендаторов уже принимаются. По данным «Делового Новосибирска, рассматривается бьюти-сфера, шоу-румы, пункты выдачи интернет-заказов, а также офисная и медицинская деятельность, для которой есть ряд помещений с готовой кабинетной планировкой. «Именно эти сферы бизнеса показали свою активность и устойчивость в 2022 года несмотря на кризис, поэтому на них и делается ставка», – отметила Марина Белых (Лысенко). О том, кто именно выступил покупателем объекта, не сообщается.

Напомним, что ранее банк «Открытие» анонсировал переезд основного офиса в ЖК «Берлин». Действующее здание банка на улице Кирова было продано группе компаний «Дом-Строй», которая планировала строительство на этом месте нового жилого комплекса.