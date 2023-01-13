На «Россети Сибирь» подан иск в Арбитражный суд Красноярского края с требованием признать компанию банкротом. Об этом сообщается на сайте суда.

В исковом заявлении от 12 января указано, что «Россети Сибирь» являются должником ООО «Нефтепромысловое оборудование» (Удмуртия). Сумма долга составляет 1,4 миллиона рублей.

В 2021 году «Россети Сибирь» заключили договор с ООО «Нефтепромысловое оборудование» о поставке оборудования для производственно-технической деятельности. Сумма контракта составила 1,638 миллиона рублей. Однако сибирская компания оплатила поставку несвоевременно, в связи с чем у неё образовалась задолженность перед поставщиком в 1,378 миллиона рублей.

«Арбитражный суд, действительно, вынес решение о взыскании с нас 1,3 миллиона рублей задолженности, но эта компания никому еще этого взыскания не предъявила, они не показывали нам этот документ, а сразу подали на банкротство. Может быть, это из-за юридической ошибки», — рассказали «Континент Сибирь» в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь».

На данный момент суд Красноярска не принял решения о приятии дела к производству или оставлении его без дальнейшего движения.

ООО «Нефтепромысловое оборудование» является микропредприятием, которое было зарегистрировано в 2016 году в удмуртской деревне Старое Мартьяново. На сайте предприятия заявлено, что компания занимается обеспечением ремонтных организаций и заводов запасными частями и комплектующими для ремонта, ревизии и изготовления силовых трансформаторов мощностью от 16 до 2500 кВА.

ПАО «Россети Сибирь» работает с июля 2005 года. Компания является оператором электрических сетей на территории Бурятии, Тувы и Хакасии, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

Напомним, что в конце прошлого года после признания ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» банкротом экспертная комиссия оценила участок предприятия площадью 185,8 га в 364 миллиона рублей.