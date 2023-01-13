Из омского поселка Черемушки в зону СВО отправили новое подразделение мобилизованных. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор области Александр Бурков.

Большинство мужчин являются жителями Алтайского края. Как сообщает «Комсомольская правда», всего было отправленно порядка 700 человек. По заверению руководства региона, эта отправка станет одной из последних.

Завершающие отправки должны пройти 15 и 16 января. Из-за аномальных холодов командующий состав принял решение о переносе ранее запланированной даты мероприятий на более поздний срок.