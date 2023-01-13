Минздрав Кузбасса официально прокомментировал ситуацию в больнице №2 города Прокопьевска. Накануне в социальной сети «ВКонтакте» появились снимки витрин с мясом на первом этаже поликлиники при больнице.

В министерстве здравоохранения Кемеровской области официально подтвердили факт продажи колбасных изделий и мяса на территории поликлиники больницы №2 города Прокопьевска, — сообщают «Вести-Кузбасс». Как оказалось, часть помещений первого этажа поликлиники сдали до конца января в аренду торговцам мясными изделиями. Лавки с мясом и колбасой расположили рядом с регистратурой медицинского учреждения.

«Создавшаяся ситуация недопустима. Она детально рассмотрена, будут предприняты меры недопущения в будущем подобных ситуаций в медицинских учреждениях, главная задача которых — оказание медицинской помощи населению», — говорится в сообщении регионального минздрава.

Также в ведомстве уточнили, что проведут в ближайшее время внеплановые проверки в других больницах и поликлиниках.

Ранее стало известно, что кемеровский областной суд не удовлетворил жалобу прокуратуры на избрание меры пресечения бывшему председателю правительства Кузбасса Вячеславу Телегину, обвиняемому в 30 эпизодах крупного мошенничества.