Экс-заммэра Новосибирска возглавил стадион «Спартак»

Генеральным директором новосибирского стадиона «Спартак» назначен Анатолий Корнилов, который ранее возглавлял Центральный район Новосибирска и был заместителем мэра Новосибирска.

В январе 2023 года на должность главы новосибирского стадиона «Спартак» назначен Анатолий Корнилов. Об его назначении рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе АО «РАТМ-Холдинг», которому принадлежит часть акций стадиона. Другая часть акций находится на балансе мэрии Новосибирска.

В АО «РАТМ-Холдинг» Корнилова охарактеризовали как профессионального управленца. В последнее время он работал на различных руководящих позициях в акционерном обществе. До того – в мэрии и горисполкоме Новосибирска (с 1977 по 2014 год). С 2004 года занимал должность заместителя мэра Новосибирска (курировал организационное и правовое обеспечение, кадровую политику, обеспечение общественной безопасности, взаимодействие с общественными объединениями, правоохранительными органами и органами военного управления), ранее возглавлял администрацию Центрального района.

До этого стадион возглавлял Михаил Федотов, который проработал на должности менее года.

Напомним, что о кадровых перестановках на стадионе стало известно в декабре 2022 года. Выбор нового генерального директора был включен в повестку акционеров АО «РАТМ-Холдинг».