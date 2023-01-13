Мэр Новосибирска об отсутствии снежных горок: «Это очевидная ошибка»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал отсутствие снежных и ледяных горок в общественных пространствах города и во дворах. По мнению Локтя, принятие ныне действующего технического регламента на горки было ошибочным.

13 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что действующие поправки в законодательство, затрудняющие создание детских ледяных и снежных горок в городе и дворах, были ошибкой. По мнению главы города, будут внесены поправки в действующее законодательство.

«Хотели хорошего. Хотели обезопасить детей и ребятишек, которые катаются с горки, но в результате настолько ужесточили эти требования, что на сегодня ни одна компания не имеет возможности построить у себя во дворе (снежные и ледяные горки — «КС»). Это просто невозможно. Были случаи, мы даже знаем с вами о них из СМИ, когда компании получали штрафы и были наказаны за то, что горки были организованы, и горки в результате были снесены», — рассказал Анатолий Локоть журналистам.

Мэр города сообщил, что удивился недавно вышедшему сюжету на ГТРК, в котором популяризировалась традиция катания с горок.

Напомним, что ранее общественные деятели и депутаты выступили за отмену международных стандартов на эксплуатацию ледяных горок. Была запущена петиция, которую уже поддержал депутат ГД РФ Александр Аксёненко.