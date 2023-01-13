В Новосибирске заведено дело на топ-менеджера транспортной компании за коммерческий подкуп

Руководитель отдела новосибирской транспортной компании передал 120 тысяч рублей коммерческому директору крупнейшего оператора перевозок. Теперь топ-менеджеру предстоит предстать перед судом.

Руководитель отдела международных перевозок ООО «АльянсТрансТОрг» обвиняется в коммерческом подкупе перевозчика. Согласно данным дела, обвиняемый до октября 2021 года передал 120 тысяч рублей коммерческому директору ПАО «ТрансКонтейнер».

ООО «АльянсТрансТорг» – новосибирская транспортно-экспедиционная компания, специализирующаяся на контейнерных грузоперевозках. На сайте компании среди партнеров числятся ТрансКонтейнер, Евросиб, Fesco, Sasco и Владивостокский морской торговый порт. По данным Rusprofile, генеральный директор с момента основания компании — Андрей Пирожков. Учредителями указаны Александр Ушаков (70%) и Андрей Пирожков (30%).

Поводом стало желание обвиняемого получить информацию о тарифах на услуги, а также о количестве свободного оборудования по маршруту Омск-Забайкальск у транспортной компании для получения конкурентного преимущества перед другими клиентами ПАО «ТрансКонтейнер».

ПАО «ТрансКонт­ейнер» — российская транспортная компания, крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок. Акции компании находятся в собственности ГК «Дело». С 3 ноября главой ООО «Дело-центр» является Дмитрий Паньков, в период с 4 июля 2016 года до 3 ноября 2021 года — Игорь Яковенко.

«Преступная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России на ст. Инская. В ходе следствия фигурант не признал вину в совершенном преступлении», — говорится в сообщении Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

На данный момент расследование завершено и отправится в суд для рассмотрения.

Напомним, что ранее директору новосибирского МП «МетроМиР» Александру Мысику продлен арест.