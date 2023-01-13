Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за дома с треснувшей стеной в Новосибирске. Об этом сообщает официальный ТГ-канал СК РФ.

10 января в пятиэтажном доме в Новосибирске по улице Римского-Корсакова, 10 появилось сразу несколько трещин. По одной из версий причиной стали сильные морозы. Местные жители еще несколько лет назад подали обращение о проведении проверки. В августе прошлого года на месте трещин коммунальные службы установили специальные маячки для отслеживания состояния постройки.

Как сообщил мэр Анатолий Локоть, на данный момент «Служба технического заказчика Ленинского района Новосибирска» совместно со специализированной организацией устанавливает причины появления дефекта. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по региону Антону Бадулину возбудить по факту ЧП уголовное дело. Вместе с этим, в сообщении СКР отмечается, что исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что после новогодних праздников во многих регионах СФО наступает значительное похолодание. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха на этой территории ожидается на 20 градусов ниже климатической нормы.