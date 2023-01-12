Конкурс по заключению мусорной концессии под Новосибирском приостановлен из-за жалобы в УФАС

Конкурс по выбору концессионера на строительство полигона ТКО на правом берегу Оби вблизи Новосибирска приостановлен. Поводом стала жалоба в УФАС одного из участников.

Конкурс на заключение концессионного соглашения для строительства мусороперерабатывающего комплекса на правом берегу Оби под Новосибирском приостановлен.

На заключение концессионного соглашения по строительству и эксплуатации правобережного объекта в ноябре 2022 года претендовали ООО «Орбита», АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» и новосибирское МУП «Спецавтохозяйство».

«Новая Сибирь» сообщила, что 27 декабря 2022 года конкурсная комиссия под председательством вице-губернатора Новосибирской области Сергея Семки 27 декабря 2022 года в ходе предварительного отбора отказала в допуске АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» из-за того, что компания не занимается переработкой ТКО в качестве профильной деятельности. На что компания подала жалобу в УФАС, обосновав это тем, что макулатуры является одним из видов ТКО. Компания занимается полным циклом переработки макулатуры.

«По правобережному полигону конкурс приостановлен. Рассмотрение жалобы планируется в ближайшие дни», — уточнил собеседник ТАСС из МинЖКХ Новосибирской области.

Напомним, что ранее мэрия Новосибирска назвала причину задержек в вывозе ТКО.