Ликвидирован новосибирский ФК «Сибирь»

Суд закончил конкурсное производство по банкроству ФК «Сибирь». Новосибирский клуб официально ликвидирован.

Заявление подало ОАО «Стадион «Спартак» из-за долга в размере 24,6 млн рублей в 2020 году. Также в число крупных кредиторов вошли ООО «Логос», ИФНС России по Железнодорожному району Новосибирска и новосибирская областная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо». Сумма требований приблизилась к 72 млн рублей.

По результату торгов реализованы автотранспорт, офисная техника и другое имущество, находящееся на балансе организации. Символику ФК «Сибирь» выкупил ФК «Новосибирск» за 93 тысячи рублей. Общая сумма вырученных средств составила около 3 млн рублей.

Напомним, что ранее пост генерального директора ФК «Томь» покинула Татьяна Смирнова. Решение связано с разногласиями с региональными властями по поводу дальнейшей деятельности клуба и отсутствия погашение задолженности по заработной плате перед работниками.