Новосибирскстат подготовил доклад о социально-экономическом положении региона с января по ноябрь 2022 года. Согласно ему, в области наблюдался рост цен на продукты и падение производства лекарств и автотранспорта.

Согласно опубликованным данным Новосибирскстата, рост цен на продовольственные товары в ноябре 2022-го по сравнению с ноябрем 2021-го составил 10,6%, на непродовольственные – 11,5%.

При этом в продуктовом сегменте наблюдалось снижение цен на группу макаронных и крупяных изделий. Так, к примеру, гречневая крупа, согласно отчету Новосибирскстата, подешевела на 10%, овсяные хлопья «Геркулес» – на 8,3%.

Среди непродовольственных товаров, подорожавших больше всего – моющие и чистящие средства (30%), бумага (30%), парфюмерно-косметические товары (37%).

В сфере производственной активности наилучшие показатели в регионе за прошедший год продемонстрировали строители. За период с января по ноябрь 2022 года в Новосибирской области ввели в эксплуатацию жилья на 27,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За этот же период выросла и добыча полезных ископаемых – на 60%.

Снижение на 21,7% зафиксировано в производстве полиграфии и копировании носителей информации. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях также упало в прошлом году на 23,3%.

Более, чем наполовину снизилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (57,8%). Зато на 29% выросло в регионе производство кожи и изделий из кожи.

Напомним, ранее Новосибирскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении региона с января по октябрь 2022 года.