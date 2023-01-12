В воинскую часть Омска призвали 31 мобилизованного красноярца с ограничениями по здоровью. Об этом сообщает НГС24 со ссылкой на обратившихся в редакцию читателей.

Мобилизованные красноярцы, по данным издания, 4 месяца подряд находятся в воинской части, однако большую часть времени вынуждены проводить в кроватях. У многих из них есть серьезные заболевания, о чем свидетельствует и их категория годности. Тем временем мобилизованным, как отмечает НГС24, выплачивают по 180 тысяч рублей в месяц от министерства обороны.

На этапе призыва большая часть мужчин сразу сообщила медицинской комиссии о наличии серьёзных проблем со здоровьем, предоставив все необходимые справки. Несмотря на это, военные комиссары, по данным издания, не проявили никакого интереса к ситуации. Позже в Омске госпиталь минобороны повторно организовал военно-врачебную комиссию, в результате которой 31 человеку присвоили категорию «Г».

Категория годности «Г» дается в том случае, если у военнообязанного есть временные ограничения для службы в армии. Эта категория предоставляет отсрочку сроком от 6 до 12 месяцев. По окончании действия отсрочки военнообязанного вызывают на повторную медкомиссию, чтобы утвердить итоговую категорию или еще раз выставить категорию «Г».

«Нас как-то командир построил и прямо сказал, что не знает, что с нами делать. Мы просто занимаем тут место и зря получаем повышенное довольствие из бюджета. Я сомневаюсь, что в минобороны знают об этой ситуации, а то не стали бы так неразумно расходовать ресурсы», — рассказал НГС24 один из мобилизованных.

Напомним, что депутат Госдумы от Омской и Тюменской областей, генерал-лейтенант Виктор Соболев, накануне выдвинул предложение обучать военным специальностям всех молодых российских мужчин, включив их в мобилизационный резерв.