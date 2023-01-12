Директору новосибирского МП «МетроМиР» Александру Мысику продлен арест

Алёна Золотова
 
Директору новосибирского МП «МетроМиР» Александру Мысику продлен арест
Фото Управления Судебного департамента Новосибирской области

Суд оставил в СИЗО директора МП «МетроМиР» Александра Мысика. Сумма ущерба от превышения полномочиями подсудимого составила более 350 млн рублей.

Новосибирский суд продлил арест директору МП «МетроМиР» Александру Мысику. 18 ноября Мысика заключил под стражу Дзержинский районный суд Новосибирска.

«Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 10.01.2023 продлен срок содержания под стражей по 8 февраля 2023 года Мысику А., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ», – сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Напомним, что Александр Мысик задержан силовиками за превышение должностными полномочиями в ходе строительства инфраструктуры нового ЛДС. Из-за использования неподходящих материалов экспертиза признала дороги непригодными к использованию. Сумма ущерба превысила 350 млн рублей. Однако власти заявили о том, что они будут подлежать эксплуатации. 

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