«МегаФон» снова начал выпускать гаджеты под собственным брендом

«МегаФон» начинает выпуск новой линейки гаджетов под брендом Fontel – это современные кнопочные телефоны, первая модель которой уже поступила в продажу. Оператор заявил о том, что к концу 2023 года половина продаж кнопочных телефонов в розничной сети «МегаФона» будет приходиться на собственную марку.

«Несмотря на популярность смартфонов, мы видим стабильный спрос на кнопочные телефоны в своей розничной сети. Линейка Fontel разработана с учетом актуальных потребностей пользователей и может конкурировать с устройствами, представленными в рознице, а также полностью заменить продукцию брендов, ушедших с российского рынка», – комментирует директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов. По его словам, оператор не планирует ограничивать продажи данной марки только собственной торговой сетью – они будут продаваться и в других магазинах, в том числе за пределами России.

Первая модель линейки пока доступна только в интернет-магазине «МегаФона», но в феврале она должна появиться и на прилавках. Телефон Fontel FP 200 оснащен цветным дисплеем, слотом для двух сим-карт, аккумулятором на 600 мАч, а также возможностью использовать карту памяти объемом до 32 Гб. Модели Fontel отличают эргономичный дизайн, простой и понятный интерфейс, поэтому устройства подойдут любым пользователям, в том числе детям и пожилым людям.

Доля кнопочных телефонов в сети «МегаФона» последние годы существенно не меняется и составляет около 15-17%. Требования пользователей к таким устройствам растут. Сейчас ключевыми характеристиками при выборе являются большой дисплей, батарея, позволяющая увеличить автономность работы, значительный объём памяти, слот для MicroSD.

Реализацией проекта, разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания «МегаФона» Revo Charge. Вcего в 2023 году будет запущено в продажу восемь моделей под брендом Fontel. В линейке будут представлены раскладные телефоны, а также оснащенные дополнительной защитой – противоударные и водонепроницаемые. Стоимость устройств будет составлять от 590 рублей до 2990 рублей.

Несколько лет назад «МегаФон» уже запускал собственную линейку гаджетов – смартфонов и фаблетов – под брендом Login, который в начале 2010-х годов занимал первое место в списке самых продаваемых гаджетов и даже установил рекорд как самый «бюджетный» смартфон для тех, кто только пробует пользоваться умным устройством связи. В дальнейшем, по мере того, как смартфоны все больше вытесняли «классические» мобильные телефоны, выпуск данного гаджета прекратился.