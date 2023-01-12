В Новосибирскую область направят 700 млн рублей на ремонт, строительство и реконструкцию 9 мостов

В Новосибирскую область в 2023 году направят порядка 700 миллионов рублей на ремонт, строительство и реконструкцию 9 мостов. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году запланировано закончить ремонт мостов в Болотнинском и Венгеровском районах, а также выполнить капремонт путепровода в Новосибирском районе с вводом в 2024 году. В областную госпрограмму, помимо этого, войдет ремонт путепровода в Карасукском районе с вводом в 2023 году, строительство моста в Купинском районе и реконструкция путепровода через железную дорогу в Тогучинском районе, сдача которых запланирована на 2024 год.

«На двух мостах работы начаты в 2022 году. Это мосты через реки Ирмень и Шарап в Ордынском районе. Их сдадут в 2023 году»,- сказано в сообщении.

В общей сложности в течение 2022 года было отремонтировано 5 мостов: в Колыванском, Коченевском, Куйбышевском, Новосибирском и Чулымском районах области. На проведение этих работ ушло порядка 141 миллиона рублей.

Напомним, что стоимость строительства 4 моста в Новосибирске на данный момент превысила 50 млрд. рублей. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 24 декабря подписал указ о выделении дополнительных средств на работы по строительству в размере 7,3 млрд. рублей.