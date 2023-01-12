Борьба страховщиков с одним из самых известных автоподставщиков Москвы Евгением Афанасьевым, на счету которого, по данным СМИ, около 200 спровоцированных аварий на круговом движении и десятки миллионов рублей, взысканных по полисам ОСАГО с различных компаний, увенчалась промежуточным успехом.

По заявлениям представителей страховых компаний в Управлении внутренних дел по Центральному административному округу столицы возбуждено несколько уголовных дел о страховом мошенничестве, и буквально перед Новым годом Афанасьев и его «коллега» Евгений Самошин были задержаны и заключены под стражу.

В ходе анализа и проверки выплатных дел, заявленных в «Росгосстрах» в Москве и Московской области, было выявлено 39 однотипных страховых событий с признаками мошенничества — аварии очевидно были спровоцированы с целью последующего предъявления требований по договорам ОСАГО. За возмещением подозреваемые обращались также в компании «Альфа-страхование», «Аско страхование», «ВСК», «Зетта-страхование», «Ингосстрах», «МАКС» «РЕСО-Гарантия», «Согаз», «Согласие», «Ренессанс страхование», «Энергогарант».

В мошеннической схеме автоподставщики в основном использовали старые, но при этом дорогостоящие в ремонте автомобили — такие как Bentley Сontinental и Nissan Cedric. В силу особенностей утвержденной РСА и ЦБ «Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт» стоимость запчастей для этих моделей значительно превышает реальные рыночные расценки, чем и пользовались злоумышленники, раз за разом выставляя себя потерпевшими в ДТП.

В качестве жертв обычно выбирались легкие грузовики известных компаний, ответственность водителей которых наверняка защищена полисами ОСАГО. А для увеличения размера страхового возмещения за счет различных штрафов и пеней злоумышленники обращались в суд. Так, в судах общей юрисдикции Москвы и Московской области зарегистрировано более 50 дел по искам Афанасьева и Самошина о возмещении ущерба при ДТП к страховщикам, а также к компаниям, водители которых признаны виновниками аварий.

Департамент экономической безопасности «Росгосстраха» собрал информацию, доказывающую противоправный характер деятельности «серийных потерпевших», получивших с компании в общей сложности более 13 млн рублей. Аналогичные материалы передавали в правоохранительные органы и представители служб безопасности других страховых компаний.