Акции «Тяжстанкогидропресса» распродадут на торгах

Акции ПАО «Тяжстанкогидропресс» выставлены на торги в рамках банкроства предприятия за 45 млн рублей. Пакет выставленных на продажу акций составил 56%.

Продажа акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» состоится 16 января. На торги выставлено более 65 тысяч акций или 56% от всей совокупности ценных бумаг. Соответствующая информация появилась в федеральном реестре сведений о банкротстве. Прием заявок на участие в торгах принимается до 14 января.

Начальная цена продажи акций составляет 45,4 млн рублей. Шаг аукциона — 5%.

«Низкая стартовая цена может быть связана с тем, что на дату оценки у ПАО «Тяжстанкогидропресс» были обязательства перед АО «БКС Банк» на сумму более 1 млрд. рублей по договору поручительства, однако на текущую дату этот договор поручительства признан недействительным. Новая оценка конкурсным управляющим не проводилась», — говорится в сообщении Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП).

Выручка от продажи акций пойдет на погашение субординированного долга АО «БКС Банк».

Ранее весной 2022 года акции не удалось реализовать из-за отсутствия заявок. В июле этого же года выставлено на продажу здание завода предприятия.

В августе бывшим топ-менеджерам ПАО «Тяжстанкогидропресс» предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве и легализации доходов. Это не первое уголовное дело в отношении топ-менеджеров. В феврале они были задержаны за мошенничество.

Напомним, что в Новосибирске новым главой ЦОДД назначен Валерий Жарков.