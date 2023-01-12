В мэрии Новосибирска назвали виновных в расторжении концессий и ГЧП-проектов

Мэрия Новосибирска объяснила снижение позиций города в общероссийском рейтинге ГЧП, рассказала о действующих и планируемых соглашениях, а также дала оценку деятельности профильного департамента.

Мэрия Новосибирска в ответ на запрос «Континента Сибирь» прокомментировала ослабление позиций города в общероссийском рейтинге ГЧП от платформы «Росинфра». Напомним, что количество проектов в рамках ГЧП сократилось почти в два раза в течение последних двух лет. Согласно данным «Росинфры», по результатам третьего квартала 2022 года Новосибирск с 9 проектами спустился на 14-е место в общем рейтинге.

«Росинфра» – это платформа, созданная для повышения качества подготовки инфраструктурных проектов и выстраивания эффективного взаимодействия между участниками рынка ГЧП. Для рейтинга по уровню развития ГЧП были отобраны 110 крупнейших городов областного, краевого и республиканского значения с разными уровнями социально-экономического развития, возможностями бюджетов и опытом в сфере ГЧП.

По информации департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска (далее – департамент), в настоящее время на территории Новосибирска реализуется 14 концессионных соглашений в отношении объектов коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры, а также 2 инвестиционных договора по созданию и реконструкции муниципального имущества. Суммарный объем инвестиций по этим проектам составляет порядка 2,5 млрд рублей.

В отношении 3 концессий по объектам газоснабжения продолжается вестись работа в течение всего срока действия соглашений. Мэрия подчеркнула, что «бремя расходов на содержание и обслуживание указанных объектов также лежит на концессионере».

На сегодня завершено строительство кафе с помещениями для компьютерных игр в Дзержинском районе. В инвестиционной стадии находятся две муниципальные бани и реконструкция здания на ул. Дуси Ковальчук, 2а, находящегося в хозяйственном ведении МП «МЕТРО МиР». Напомним, что в ноябре 2022 года глава МП Александр Мысик был задержан по делу о ЛДС.

В 2021-2022 годах было расторгнуто 3 концессионных соглашения в связи с неисполнением концессионерами обязательств по созданию и реконструкции объектов: это касалось объектов теплоснабжения Новосибирска и нежилого здания (бассейн «Дельфин») в Пашино.

В декабре 2022 года Арбитражным судом было принято решение о расторжении концессионного соглашения, заключенного с ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа» на реконструкцию здания детского сада. Здание эксплуатировалось без ремонта, который должен был осуществить концессионер. Информация о расторгнутом соглашении в рейтинге отразится по итогам уже всего 2022 года, что негативно скажется на позициях города.

«Сокращение количества инвестпроектов, реализуемых в Новосибирске, обусловлено объективными причинами – недобросовестностью частных инвесторов и (или) ненадлежащим исполнением ими договорных обязательств», — говорится в ответе муниципалитета на запрос «Континента Сибирь».

В мэрии отметили, что в рамках реализации проектов ГЧП, помимо инвестиций в реконструкцию или создание муниципального имущества, в бюджет города ежегодного поступают значительные денежные средства за аренду земельных участков, на которых расположены объекты инвестиционных проектов, а также концессионная плата, что, к сожалению, не включено в критерии оценки уровня развития ГЧП в городах, применяемые «Росинфрой».

Примечательно, что мэрия оценивает работу профильного департамента как положительную, отмечая, что «в непредвиденных и тяжелых условиях проводится колоссальная работа по поиску частных инвесторов и вовлечению их в реализацию социально значимых проектов».

По информации администрации Новосибирска, на сегодня на завершающей стадии согласования и подписания находится концессия в отношении объектов теплоснабжения на территории Новосибирска с общим объемом инвестиций 4,9 млрд рублей.

Также объявлены конкурсы на создание и размещение за счет частных инвестиций остановочных навесов и павильонов для оказания услуг дорожного сервиса.