Мэрия Новосибирска назвала сроки налаживания работы по вывозу мусора

Мэрия Новосибирска объяснила причину сбоев с вывозом мусора и срок налаживания работы. Для решения проблемы создана оперативная группа. Также власти пояснили, когда начнется вывоз раздельного мусора.

Мэрия Новосибирска объяснила сбои в вывозе мусора МУП «САХ» отсутствием данных по юридическим лицам, которых обслуживало ООО «Экотранс-Н». На данный момент в трех районах происходит передача ключей и допусков на въезды на территорию МКД и контактов юрлиц. Городские власти уточнили, что ООО «Экотранс-Н» самостоятельно не передала эти данные в МУП.

Вывоз крупногабаритных отходов организован в штатном режиме, в течение недели планируется завершить работы.

«Департамент (департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска — прим. «КС») располагает информацией о заполненных контейнерах для раздельного сбора отходов. Вывоз будет осуществлен с 12 января, т. к. у ООО «Экотранс-Н» не был заключен договор с АО «ТБО», — говорится в релизе пресс-центра мэрии.

Городские власти для решения проблемы с вывозом мусора создали оперативную группу для сбора и обработки информации о сбоях вывоза ТКО, связанных с отсутствием своевременной передачи информации со стороны ООО «Экотранс-Н».

Мэрия Новосибирска уточнила, что официально за 10 и 11 января поступило всего 7 обращений по поводу сбоев в вывозе отходов.

Напомним, что ранее 10 января регоператор «Экология-Новосибирск» расторг 3 из 5 договоров с аффилированным перевозчиком ТКО ООО «ЭкоТранс-Н». При этом перевозчик вышел на работу и продолжил вывозить мусор, на что регоператор назвал эти действия саботажем конфликта.