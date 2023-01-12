В 2022 году в Новосибирске возросло количество пожаров

Александр Киселев
 
Пожар
Фото Михаила Перикова

За 2022 год в Новосибирске было установлено более 3 тысяч пожаров, что на 164 больше в сравнении с 2021 годом. Такие данные приводит департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

При этом зафиксировано незначительное снижение количества пожаров в жилых домах: 2022 год – 420, в 2021 году – 436. Противоположная ситуация сложилась в частном секторе, здесь зафиксировано на 20 случаев больше (167 пожаров), а в многоквартирных домах на 35 случаев меньше (253 возгорания). В результате пожаров за прошлый год погибло 49 человек.

Напомним, что Ленинском районе Новосибирска произошло крупное возгорание складского помещения. Для устранения возгорания потребовалось 23 единицы техники и 75 человек.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  