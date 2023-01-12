В Новосибирске новым главой ЦОДД назначен Валерий Жарков

В Новосибирске городской Центр организации дорожного движения возглавит Валерий Жарков. Об этом сообщают местные СМИ.

Жарков приступит к работе 12 января. Чиновника уже представили коллективу на новой должности.

Валерий Жарков не первый год занимается муниципальным управлением Новосибирска. Ранее он работал заместителем мэра Новосибирска, а также руководил департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и возглавлял ГКУ «Мост».

Ранее ЦОДД возглавлял Вячеслав Трещев. В конце 2022 года он был задержан за получение взятки в размере 1,2 миллиона рублей. Трещев предложил предпринимателю свою помощь в получении контрактов по установке камер фотовидеофиксации нарушений ПДД и в приемке работ.

Напомним, что накануне в Новосибирской области был назначен временно исполняющий обязанности руководителя ГУ Федеральной службы судебных приставов Сергей Неведомский. Ранее он возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.