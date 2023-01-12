В Толмачёво объяснили почти суточную задержку рейса из Новосибирска в Таиланд

Почти 300 человек «застряли» в новосибирском аэропорту Толмачёво, ожидая вылета в Таиланд – рейс должен был отправиться минувшей ночью, но был перенесён до позднего вечера 12 января. В пресс-службе воздушной гавани назвали причины задержки.

Задержка рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Новосибирска в Пхукет, перенесённого с 01:30 до 23:30 12 января, связана с техническими причинами, рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе Толмачёво.

О каких именно технических причинах идёт речь, в аэропорту не уточнили.

«На задержку также повлияло закрытие аэропорта Пхукета», – сообщили также в пресс-службе Толмачёво, отметив, что все пассажиры задержанного рейса размещены в гостинице, а также получили питание и напитки, что соответствует Федеральным авиационным правилам РФ.

Эту же информацию официально предоставляют и в авиакомпании «Аэрофлот».

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, начавшей проверку по факту задержки рейса, вылета ожидают 293 человека, в том числе 50 детей.

По данным источников «Континента Сибирь», в течение минувшей ночи пассажирам время от времени сообщали о задержках на час или полчаса. О том, что рейс вылетит поздно вечером, объявили лишь утром.

В качестве причины инцидента среди туристов звучала версия об обледенении борта – по словам пассажиров, о неполадках с воздушным судном им сообщил представитель перевозчика. Как рассказали туристы, он позже уточнил, что в самолёте замёрзла система водоснабжения, которую якобы всю ночь отогревали тепловыми пушками, однако усилия успехом не увенчались.

Известно также, что ещё один рейс из Новосибирска в Пхукет 12 января вылетел с задержкой в шесть часов.

Напомним, что в конце ноября пассажиры рейса из Новосибирска в Дубай ждали вылета более суток.