Хакасия выделила более 200 млн. рублей на программу поддержки участников СВО

В Хакасии утвердили комплексную программу по поддержке всех участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Региональная поддержка будет включать в себя компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг до 50%, компенсацию расходов на капремонт в размере 50%, льготный проезд в общественном транспорте, а для жителей домов с печным отоплением предусматривается возмещение затрат на покупку дров. Также программа включает в себя бесплатное оздоровление и отдых детей в пришкольных, загородных лагерях, санаторно-курортных организациях.

Помимо этого, власти региона окажут поддержку по следующим направлениям: предоставление бесплатных социальных услуг на базе Черногорского социально-оздоровительного центра; сокращение сроков ожидания плановой медпомощи, медицинскую реабилитацию; психологическую реабилитацию, психологическую поддержку; содействие в решении социально-бытовых вопросов; оказание бесплатной юридической и иной консультативной помощи.

В общей сложности из бюджета Хакасии выделили 200 миллионов рублей на реализацию программы. Часть мер требует согласования с депутатами Верховного совета Хакасии, в ближайшее время их внесут в повестку работы парламента республики.

Ранее мы писали, что красноярец, уехавший из России с началом частичной мобилизации, провел более 2 месяцев в аэропорту Сеула. В аналогичной ситуации вместе с ним оказались еще четверо россиян.