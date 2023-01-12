В Новосибирске скончался народный художник России, ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Чебанов. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

«На 98-м году жизни скончался Вениамин Карпович Чебанов — народный художник России, почетный житель Новосибирска. Он прожил яркую жизнь. Участник Великой Отечественной, он все свое творчество посвятил патриотической теме: подвигу советского, российского солдата — защитника Родины»,- написал мэр Новосибирска в своем Telegram-канале.

Чиновник также добавил, что Чебанов первым выступил с идей о создании муниципальной картинной галереи, которая сейчас носит его имя. В галерее находится одна из работ художника – диорама Ржевской битвы, посвященная схватке Сибирской добровольческой дивизии с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

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