Сибирский депутат Госдумы Соболев предложил готовить к мобилизации всю российскую молодёжь

Депутат Госдумы от Омской и Тюменской областей (КПРФ), генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил обучать военным специальностям всех молодых российских мужчин, включив их в мобилизационный резерв. По его словам, в стране недостаточно боевых единиц на случай крупномасштабной войны с НАТО.

Как отметил Виктор Соболев в интервью «Национальной службе новостей», почти никто из российских граждан, состоящих в мобилизационном резерве, не проходил военную службу в армии.

«Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если её НАТО развяжет, у нас нет. В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили», – сказал депутат в интервью изданию, подчеркнув, что военно-учётную специальность в нынешних условиях должны иметь сто процентов молодых россиян.

По словам Соболева, необходимо проводить регулярные сборы, а обучение организовать в рамках системы ДОСААФ. При этом первичная военная подготовка должна проходить не менее полугода.

Депутат подчеркнул, что необходимо восстанавливать базу мобилизационного развёртывания – боевая подготовка в рамках частичной мобилизации осенью проходила на базе военных училищ, а это, по мнению Соболева, неправильно.

«И преподаватели были оторваны, и курсанты были несколько месяцев оторваны от учёбы и занимались непонятно чем», – отметил он.

Мобилизационный людской резерв Вооружённых сил – это резерв, состоящих из граждан, заключивших контракт с воинской частью и находящихся в запасе. Для зачисления в резерв необходимо соответствовать определённым возрастным ограничениям, иметь высшее или среднее специальное образование и категорию годности А или Б.

Напомним, что на днях Виктор Соболев осадил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за критику российского военного командования.