Новосибирская космонавтка Анна Кикина сняла видео, как она убирается на станции МКС в условиях невесомости. Съемку разместил Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в группе «ВКонтакте».

«Уборка на космической станции — гораздо более важный процесс, чем в обычной квартире на Земле. На станции все предметы находятся в условиях микрогравитации, в том числе и неизбежная пыль. Обычно она оседает на пылефильтрах решеток систем кондиционирования воздуха. И в отличие от пыли на Земле любой порыв воздуха от проплывающего мимо космонавта может взметнуть ее, что крайне неприятно»,— рассказали в центре подготовки.

На видео Анна Кикина детально показывает, как готовят отходы на утилизацию. Чтобы коробка занимала мало места из нее извлекают четыре шпильки, в результате чего из объемного предмета получается плоский. Далее контейнер отправляют на грузовой корабль «Прогресс» и сжигают в плоских слоях атмосферы.

Ранее мы писали, что Анна Кикина поздравила ХК «Сибирь» с 60-летним юбилеем с борта МКС. Сибирячка пожелала игрокам: «космических результатов и уверенно следовать к Кубку Гагарина».