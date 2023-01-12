В Красноярске в школе №34 между учительницей географии и ученицей 6-го класса произошла небольшая потасовка. Инцидент был заснят на видео и попал в сеть 9 января.

На данный момент есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них девочка хотела закурить на уроке электронную сигарету, после чего педагог и по совместительству классный руководитель, попыталась забрать устройство у ребенка. Последняя в ответ плеснула в учителя воду.

Официального подтверждения о том, что школьница действительно достала на уроке девайс для курения нет. В СК также не подтвердили эту информацию. Ситуацию обострило упоминание о переломе пальца у школьницы во время потасовки. По словам матери девочки, точно не известно перелом возник во время драки или ранее.

— Учитель у нас нормальный, просто дочь как-то спровоцировала. Но я тем не менее остаюсь на стороне своего ребенка. Она (педагог) не имела права распускать руки, а должна была поставить меня в известность. В этой ситуации нужно разобраться, потому что дочь всегда делится своими переживаниями с данным педагогом. Мы разговаривали с учителем после произошедшего только по телефону, я не заметила, чтобы она была расстроена из-за произошедшего, она не оправдывалась никак, — прокомментировала ситуацию мать пострадавшей.

На данный момент в Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении учительницы. Женщину подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей педагога (ст.156 УК). Помимо этого, в ведомстве намерены проверить и мать, надлежащим ли образом она исполняет родительские обязанности. Часть родителей встала на сторону учителя и подписали петицию в её защиту.

По сообщениям СМИ, учительница трудится в сфере образования более 30 лет, из которых проработала чуть более двух лет в школе №34. Также женщина является ветераном труда и имеет грамоты за работу.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области возбудили уголовное дело после обращений СМИ о трехлетней травле над школьницей. По факту сообщения следователи организовали проведение доследственной проверки, устанавливаются причины и условия инцидента.