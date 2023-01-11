Суд отказался заключать под стражу экс-главу правительства Кузбасса

Кемеровский областной суд не удовлетворил жалобу прокуратуры на избрание меры пресечения бывшему председателю правительства Кузбасса Вячеславу Телегину. Экс-чиновника, обвиняемого в 30 эпизодах крупного мошенничества, требовали перевести из-под домашнего ареста в СИЗО.

Судебное заседание состоялось в среду, 11 января.

Как сообщает «Интерфакс», в ходе заседания гособвинитель отметил, что в связи с возбуждением уголовного дела Телегина нужно было уволить «по утрате доверия». В то же время, глава региона позволил ему покинуть правительство по собственному желанию.

Кроме того, по словам представителя прокуратуры, у Телегина есть незарегистрированное имущество в ОАЭ – какое именно, гособвинитель не уточнил. Наличие этого имущества экс-глава регионального правительства в суде отрицал.

Как подчеркнули в зале заседаний адвокаты подсудимого, их подзащитный, будучи под домашним арестом, не сможет воспользоваться своим авторитетом, так как в данный момент не занимает никаких должностей, а также повлиять на ход следствия, поскольку следственные действия уже завершены.

Напомним, что, по версии следствия, Вячеслав Телегин, будучи главой Ленинск-Кузнецка в 2014-2018 годах, содействовал незаконному заключению муниципальных контрактов по программе «Развитие жилищной и социальной инфраструктуры» в интересах ООО «Экострой ЛК». Всего он совершил 30 эпизодов преступления, причинив ущерб бюджету на сумму более 72 млн руб. Ему инкриминировали ч.4 ст.159 УК РФ – «мошенничество в особо крупном размере».

Правоохранители также установили, что со счетов «Экострой ЛК» в 2018 году была оплачена покупка автомобиля Toyota Land Cruiser 200, находившегося в личном пользовании подсудимого, за 4,9 млн руб.

Вячеслав Телегин был задержан в декабре 2022 года.